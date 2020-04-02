У 60% українських громадян заощаджень не вистачить і на місяць

Чотири відсотки опитаних українців втратили роботу після введення в країні карантину для протидії поширення коронавирусной інфекції, 35% продовжують працювати в звичайному режимі після введення обмежень, 29% працюють дистанційно, 32% знаходяться у відпустці за власним бажанням.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою «Рейтинг» з 25 по 30 березня.

При цьому лише дві третини опитаних зазначили, що мали роботу до введення карантину.

Майже 60% опитаних зазначили, що їх заощаджень за умови припинення отримання доходів вистачить менше, ніж на місяць. 16% відповіли, що їм вистачить заощаджень на строк до двох місяців, 7% — до трьох місяців, 6% — до півроку, 3% — до року і більше.

Майже 80% переживають, що в Україні настане затяжна економічна криза. Більше двох третин схвильовані тим, що не зможуть придбати необхідні ліки. Майже половина переживає, що не зможуть купити необхідні продукти (52% — не переживають з-за цього). Лише 25% турбує те, що доведеться скасувати важливі події або поїздки, відразу три чверті не переживають з-за цього.

У ході дослідження було опитано 2 тис. респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.