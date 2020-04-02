Голова Рахункової палати Олексій Кудрін передбачив сильне падіння економіки Росії до 2020 року із-за коронавіруса і низьких цін на нафту. За його оцінкою, ВВП країни може втратити від трьох до восьми відсотків. Про це пише з посиланням на заяву на нараді уряду.

За словами Кудріна, в помірному сценарії російська економіка втратить три-п’ять відсотків ВВП. У песимістичному сценарії ситуація може стати схожою на 2009 рік, і ВВП країни впаде на вісім відсотків.

Кудрін нагадав, що в 2009-му економіка отримала держпідтримку в розмірі майже десяти відсотків ВВП. У 2020-му її розмір, за його оцінкою, може скласти більше п’яти відсотків. При цьому владі доведеться піти на нестандартні форми підтримки, в тому числі прямі субсидії галузям.

Голова Рахункової палати нагадав, що ситуація в 2009-му значно відрізнялася від ситуації в 2020-м. Під час минулого світової фінансової кризи вартість нафти була на рівні 61 долар за барель. Тепер же вона коливається в діапазоні близько 25 доларів. Кудрін закликав не відкладати розробку додаткового комплексу заходів з підтримки економіки.

Раніше Кудрін говорив, що економічне зростання Росії за підсумками року буде нульовим. Однак тоді він виходив із середньої ціни на нафту протягом року на рівні 35 доларів за барель.