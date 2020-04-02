Леся Нікітюк приміряла новий образ, який підкреслив її ідеальну фігуру

Українська шоувумен Леся Нікітюк, як і інші зірки, на період карантину змушена повністю відмовитися від роботи.

Телеведуча перебуває на домашній самоізоляції і намагається хоч якось розважити і себе, і шанувальників. Тож красуня поділилася з підписниками сексуальним знімком.

Схоже, що Леся Нікітюк вирішила перебрати свої фотоархіви і поділитися з фанами пікантним кадром.

Так, на своїй сторінці в Instagram Леді Ле публікувала спокусливе фото, на якому позує в повністю золотому вбранні.

Зірка телеекранів приміряла золотий блискучий топ, який оголює спину ведучої. Ніжки облягають такі ж золоті штани високої посадки. Волосся красуні розпущене і акуратно випрямлене. Ну а макіяж зроблений з акцентом на очі. При цьому Леся повернута спиною до камери, так що можна розглянути її ідеальні форми.

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Всі ці фото мали б бути в модних журналах.. ну там «Порадниця» газета «Львівський замок» « Молода Садівниця» чоловічий журнал « Великий перець»😆 Ну але журнали не друкують, інтерв’ю не беруть;( Залишу цю фотку тут🥰 Напишіть в коментах назви журналів та газет в яких хотіли б мене бачити😄👇🏻 Photo @vicoolyasaida

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 31 Бер 2020 р. о 12:33 PDT

: wworld.com.ua

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