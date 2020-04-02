Бізнес думає про смерть

Дуже багато російські підприємці в умовах кризи, пов’язаної з вимушеним простоєм і падінням рубля, опинилися на межі банкрутства.

Президент РФ у зверненні до нації у зв’язку з поширенням коронавіруса оголосив поточний тиждень неробочої для росіян за рахунок роботодавця. Натомість бізнесу обіцяли відстрочки за кредитами, безпроцентні держпозики, зниження розміру страхових внесків, а громадянам, частина з яких неминуче звільнять, — деяке підвищення допомоги по безробіттю та кредитні канікули. Наскільки дієвими будуть ці заходи — враховуючи, що економічна ситуація продовжить стрімко погіршуватися?

Дмитро Потапенко, підприємець:

«А де ця допомога, в чому вона полягає? Зараз у нас уже початок квітня, а епідемія триває з грудня, і завал вже, як мінімум, два місяці. Обіцянки зрізання соціальних внесків — це не допомога, а немов вінок на кладовищі. Відстрочка по податках і кредитах — це не міра підтримки, а, що називається, пряме, цинічне знущання. Мовляв, ви нам все одно заплатите… А звідки взяти гроші? Такий метод бандити дев’яностих років застосовували: нехай грошей немає, але ти мені потім відробиш.

Ніяких заходів підтримки не прийнято і приймати їх не збираються. Це зрозуміло і очевидно. Є лише зображення політичного піару для людей, які з цим не стикаються, наприклад, працюють у бюджетній сфері, щоб їм розповісти: дивіться, ми підтримуємо бізнес. Але ніхто не збирався і не буде цього робити.

Може, є люди, які розраховують на наших поліцейських, що зображують із себе владу, але єдині заходи, які ті можуть застосувати, ми бачимо — це закони, штампующиеся виключно з метою сказати: заткніть пащу, а то ми вам зараз по хребту вломим.

Тому помирати, судячи з усього, ми будемо в підвалах чергових ОВС „Дальнє“, заткнувши пащу. Нічого нового».

Андрій Купріков, підприємець:

«Малий і середній бізнес перебувають у нокауті. Стан їх — близьке до кладбищенскому. Ті заходи, які зараз робляться для підтримки, на перший погляд, правильні і своєчасні, але вони вирішують локальні завдання. Ну, може, на два-три місяці вони знизять тиск, але не приберуть принципових перекосів в економіці. Тому тут потрібні, на мій погляд, кардинальні заходи, перегляд і фіскальної і грошово-фінансової та кредитної політики. Саме настав час це зробити.

Тому скажемо, що малий і середній бізнес зустрів оголошені заходи підтримки з розумінням і, якщо не з задоволенням, то з якоюсь надією. Але він все-таки розраховує на принциповий перегляд відносин з державою.

Головне, що напружує — це те, як все буде реалізовуватися. Часто на місцях все виконується з точністю до навпаки. І зараз ще велике питання до того, як будуть виконуватися постанови уряду та укази президента.

До того ж, проблеми зачіпають досить велика кількість населення, але всі заходи підтримки так само легко можна скасувати, коли вірусна лихоманка спаде. Немає гарантій, що все не повернеться на круги своя. І ще пригадають всі недоплати, які були в цей період.

Малий і середній бізнес від держави чекає кількох речей. По-перше, це звільнення взагалі від будь-яких податків — до певного обороту. Ну, скажімо, підприємства 50 осіб і з оборотом в 10-15 мільйонів на рік, на мій погляд, не повинні платити взагалі ніяких податків.

Друге: має бути терміново змінена кредитно-грошова політика, повинен бути полегшений доступ до фінансових коштів. І третє: терміново треба вжити заходів по № 44-ФЗ про держзакупівлі, тому що він вредительский і не дозволяє малому бізнесу брати участь у держзакупівлях.

Зрозуміло, податки повинні знижуватися тільки для реального сектора економіки, для виробничого сегмента, де люди щось роблять, ну, і для торгівлі. Але я, наприклад, не вважаю, що туризм або шоу-бізнес потребують якомусь вспоможении. І, зрозуміло, фінансовий сектор, — банки, спекулянти сьогодні не повинні мати доступу до якоїсь допомоги, тому що багато в чому завдяки їхнім зусиллям ми і підійшли до таких проблем і перекосів, по суті — до краху економіки».

Ганна Очкин, керівник Центру соціального аналізу ІГСО, соціолог, кандидат філософських наук:

«Багатьох підприємців взагалі не торкнуться ніякі заходи підтримки. Велика проблема в тому, що багато з них взагалі ніяк не зареєстровані, навіть як самозайняті. З-за цього вони ніби й не існують для економіки. Можна, звичайно, сказати, що це їх проблема, але ж це не зробить їх більш спокійними. Зараз спостерігається різке скорочення попиту саме у сфері послуг, пов’язане з заходами обмеження пересування, і воно вдарить саме за такою самозайнятою.

Заходи підтримки для зареєстрованих підприємців, в основному, пов’язані з відстрочкою кредиту, платежів. Але ж це всього лише відстрочка. Подивимося, як довго триватимуть карантинні заходи, потрібно ще буде оцінити, як сильно просяде попит в цілому по країні і наскільки великим буде збиток. Але багато зовсім дрібні підприємства, думаю, розоряться, так само, як і самозайняті, тому що у них дуже маленька „подушка безпеки“ — грошові нагромадження і т. д.»

Андрій Нечаєв, екс-міністр економіки РФ, доктор економічних наук:

«Оголошені заходи підтримки, безумовно, корисні, але їх, з моєї точки зору, абсолютно недостатньо. Зараз малий і середній бізнес в особливо постраждалих від обмежувальних заходів секторах — роздрібна торгівля, харчування, туризм, готельна справа — знаходяться просто в трагічному становищі.

В основному, ті заходи, які запропонував президент і приймає уряд, — це різного роду пільги. Зменшення страхових внесків — це те, чого бізнес давно домагався. Я двома руками „за“. Те ж — і з відстрочення по кредитах. Але зараз бізнес в ряді секторів фактично зупинився. Тому їм потрібні не пільги, а живі гроші.

І рішення про вихідний тижня — це був великий удар. Витрати фактично переклали на бізнес. Оборотів в ці дні не було, виручки не було, а зарплату треба платити. І якщо далі неробочий період продовжиться, це ще більше погіршить ситуацію, особливо в малому та середньому бізнесі, тому що у них немає резервів, на відміну від великих компаній, і у них набагато менша доступність до кредитних ресурсів. Тому, зрозуміло, що вони будуть відправляти людей у вимушені відпустки за свій рахунок, приймати ще якісь заходи для скорочення витрат. Але все одно витрати залишаються, а доходів — нуль. Тому їм треба дати не просто пільги, а живі гроші, ну, як мінімум, пільгові кредити. Як це зробити — є різні варіанти, але тільки це треба робити оперативно — можна через фонди підтримки підприємництва, можна ще щось придумати.

З населенням — та ж сама ситуація, що з малим бізнесом. Я б зробив підтримку населення пріоритетною. У нього і так шість років падали реальні доходи, і зараз зрозуміло, що буде новий інфляційний шок в результаті девальвації, буде скорочення доходів, зростання безробіття із-за ситуації з малим та середнім бізнесом, яку ми обговорюємо. Знову ж таки — людям дають пільги. Але цього недостатньо. Я б зараз наперед проіндексувати пенсії, суттєво збільшив допомоги на дітей, скасував ПДФО для малозабезпечених і — в межах матеріальних можливостей бюджету, звичайно, і в першу чергу для малозабезпечених та сімей з дітьми — зробив би прямі грошові виплати. Так, як це робить зараз Трамп, як це роблять у Німеччині, де держава доплачує непрацюючим людям.

Треба елементарно людям дати грошей. Це, до речі, послужить і підтримкою бізнесу. Малозабезпечені, пенсіонери грошей не накопичують — вони одразу ж зазнають їх на ринок, збільшать попит і тим самим нададуть підтримку того ж бізнесу».

Олег Комолов, кандидат економічних наук, доцент Фінансового університету при Уряді РФ:

«Якщо ми подивимося на те, які очікування у бізнесу є щодо держави, то вони часто виражаються в надіях на різні форми підтримки — у вигляді субсидій, дотацій, різних форм безпроцентних кредитів. Однак для того, щоб держава могла здійснювати таку підтримку, воно повинно було раніше, в попередні роки, проводити більш жорстку фіскальну політику. Якщо ми подивимося на європейські країни, США, де держава значно заливає бізнес ліквідністю, підтримуючи його в умовах кризи, так там і рівень податкового навантаження на економіку значно вище. Якщо подивитися на частку доходів держбюджету в російському ВВП — це десь 35%, в той час як у Франції — 56%. У Франції держава акумулює більшу частку національного доходу і в умовах кризи може нею розпоряджатися для підтримки різних галузей.

Але у нас довгий час йшли з гаслом „не кошмарьте бізнес“, а президент заявляв, що всі країни заздрять нашій плоскою шкалою прибуткового податку. Ну, і тепер у держави немає достатніх коштів для того, щоб підтримувати економіку у вигляді різних субсидій тим чи іншим галузям.

Тут питання в наступному: якщо ви хочете підтримки з боку держави, потрібно бути готовим платити більше податків і погоджуватися з більш активною роллю держави у перерозподілі національного доходу. Гроші з нізвідки взятися не можуть. Але низькі податки в минулому не дозволяють тепер підтримувати всіх, кому ця підтримка потрібна.

У нас як передбачається? Прибуток — це плата за ризик, скаже вам будь-який підприємець, тому не чіпайте мою прибуток і залиште мене в спокої в умовах економічного зростання. Ну, а коли починається спад, всі підприємці біжать з простягнутою рукою до держави. І в сфері великого бізнесу держава націоналізує банкрутують банки, заливає їх ліквідністю в умовах кризи, викуповує токсичні активи у комерційних структур. Ну, тобто фактично приймає на себе всі їхні витрати. Всі попередні півстоліття у світі рівно так і відбувалося: держава приватизувала прибутку і націоналізував збитки.

Але що стосується більшої частини малого бізнесу, то це навіть не бізнес, з точки зору економічної теорії. Це самозайняті, які працюють без наймання робочої сили. Проблема цих людей у тому, що у них немає нормальних форм зайнятості, вони не можуть себе реалізувати, працюючи за наймом, і тому змушені були працювати самостійно, навіть позбавляючи себе механізмів соцзахисту, які доступні людям, які працюють за трудовим договором. І їх екстрену ситуацію вже важко вирішити якимись негайними заходами. Зараз, в умовах кризи, проявляються протиріччя російської економіки, які складалися десятиліттями. Зрозуміло, що зараз самозайняті будуть різко обурені. Але запитаємо себе: а що ми зробили, щоб державна політика була інша? Держава рівно таке, яке ми заслуговуємо, і діє воно так, як ми йому дозволяємо».