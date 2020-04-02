Під час карантину Одеська міська лікарня купила штори на 9 тис. грн за метр

Комунальне некомерційне підприємство «Одеська міська інфекційна лікарня» з 20 по 30 березня витратив більше 3 мільйонів гривень на закупівлю «найнеобхіднішого» для підготовки до боротьби з коронавірусом. Серед таких товарів: меблі, текстиль тощо, повідомляє видання «Верховенство права» з посиланням на відкриті джерела.

Всі договори лікарня уклала з переговорної процедурі — це коли замовник безпосередньо домовляється з постачальником, а не проводить аукціон. Згідно із законом «Про публічні закупівлі», її можна застосувати в декількох випадках і лікарня посилається на один з них — нагальна необхідність у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. В обґрунтування лікарня призводить закони, пов’язані з запобіганням поширення коронавіруса. Однак термін поставки — кінець 2020 року.

При цьому ціни в деяких договорах — набагато вище ринкових. Наприклад, диван коштує 16 тисяч гривень, шафа — 22 тисячі, стілець обідній — 3 250 гривень.

«Штори закупили за ціною в 9250 гривень за погонний метр (всього 42 метри) без ПДВ. В теорії, штори за такою ціною знайти теж можна, але це будуть ексклюзивні авторські штори з авторських імпортних тканин. А так, на ринку можна знайти штори від 200 гривень за метр. У підсумку на них витратили 425 тисяч гривень», – йдеться у публікації.

За даними журналістів, замовлення були зроблені у двох приватних підприємців – ФОП Петрений Андрій Васильович та ФОП Порхун Андрій Вікторович. Перший поставив у лікарню товарів на 1,683 млн грн, другий – на 1,436 млн грн.

У свою чергу в мерії Одеси заявили, що закупівлі інфекційна лікарня проводить для відкриття нового відділення на 30 місць, яке зможуть використовувати у разі масової госпіталізації хворих з COVID-19. Меблі, як стверджують у мерії, «відповідає стандартам і вимогам для інфекційних відділень».

Госаудитслужба 31 березня опублікувала рішення про початок моніторингу даних закупівель — це процедура, передбачена законом України «Про публічних закупівель». Вона передбачає аналіз дотримання замовником на всіх стадіях закупівлі законодавства у сфері публічних закупівель з метою попередження порушення закону.

Раніше SKELET-info повідомляв, що лікарні Києва готують окремі палати для VIP-пацієнтів.

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Під час карантину Одеська міська лікарня купила штори на 9 тис. грн за метр оновлено: 2 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0