В Украине обнаружен 32-летний «Москвич» в идеальном состоянии (видео)

В Харькове нашли старенький «Москвич-2141», который практически всю свою долгую жизнь простоял без движения.

Авто, построенное более трех десятилетий назад, преодолело всего-навсего 25 000 километров. Очень долгое время машина простояла в гараже, но, несмотря на это, обслуживалась, как того требует установленный регламент. Это очень редкое явление для подобных «капсул времени».

Смело можно говорить, что «Москвич» пребывает в отличном состоянии. Его не взяла ржавчина, если не считать мотора от ВАЗ-2106. К слову, данный 1,6-литровый агрегат способен развить 80 л.с. мощности.

Видеоблогер, который разыскал данное авто, отметил, что найти подобные экземпляры в таком хорошем состоянии крайне непросто. Из не заводских изменений можно выделить установленное ГБО и подкрылки.

О причинах, почему «Москвич-2141» так много лет простоял в гараже без движения, не сообщается.

: avtoblog.ua