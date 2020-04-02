Ілюзорними страхами не вийде грати вічно

Ставка на культивацію в суспільстві радянського минулого і мобілізацію населення в кінцевому підсумку не спрацює, вважає політолог Ксенія Кирилова.

Дані соціологічних досліджень і рівень протестної активності в Росії показують, що оголошена Кремлем конституційна реформа не користується беззастережною підтримкою більшості громадян. Всупереч запевненням влади, у багатьох людей склалося переконання, що її основна мета — продовження та розширення президентських повноважень Володимира Путіна. Разом з тим, свіжий опитування «Левада-центру» показав, що більшість громадян виступають за введення граничного віку для заняття посади президента. При цьому половина опитаних висловився за змінюваність влади.

Про те, чим викликана така тенденція, оглядач «Росбалта» поговорив з політологом Ксенією Кирилової.

— В одній зі своїх статей ви стверджуєте, що довго і успішно культивировавшиеся Кремлем побоювання громадян щодо різких змін у російському суспільстві, що виражаються фразою «що ж буде, якщо Путін піде», почав зміщуватися в бік страху перед хворобами, свавіллям влади і можливою світовою війною. Чи Не занадто сміливе твердження? Ви говорите про це, посилаючись на дані опитування, згідно з яким головному рупора кремлівської пропаганди — телебаченню — зараз довіряють лише 52%. Але з тим же опитуванням, у березні 2014 таких було ще менше — 50%, а довіра до Путіна тоді було на високому рівні. Що змінилося за шість років?

— Так, і насправді це видно не тільки з опитуваннями, але і за даними інших соціологів. Так, зокрема, ту ж тенденцію виділила на 7-му Форумі вільної Росії в Литві соціальний психолог Анастасія Нікольська. Вона сказала, що «ще рік тому внутрішня політика Росії засуджувалася багатьма, але більшість схвалювало зовнішню політику країни і відзначав важливість того, що „Росію бояться“. Проте вже в жовтні ясно проступив запит на миролюбну зовнішню політику. Також зростає тенденція боротьби за свої права, конституційними засобами».

Що стосується довіри телевізору, то успіх пропаганди полягає як раз в тому, що людина сприймає нав’язаний йому ззовні висновок як свій власний, не рефлексуючи, як саме він до нього прийшов. Я сама стикалася в 2014-му році з такими твердженнями: «Я не вірю телебаченню, але я знаю, що на Україні фашисти». Людина впевнений, що це його власне знання, і він не пам’ятає, як воно виникло. За фактом, у 2014 році люди вірили телебаченню, і це було відчутно.

Однак такого роду мобілізація — це стрес для організму, і вона не може тривати вічно, особливо на рівні застою, відсутності перспектив і постійного падіння рівня життя. Ілюзорні страхи рано чи пізно витісняються страхами реальними, це природний психологічний процес.

— Не пов’язане зниження довіри до влади в Росії ще і з тим, що вона не в змозі надати людям те, що так довго їх захоплювала, пестуючи ностальгію за СРСР? Тобто чи не є це результатом того, що нинішній режим просто не може дати своїм громадянам ті реальні соціальні переваги, які були в Радянському Союзі і які в нинішній системі просто не передбачено в принципі?

— Так, подібну ситуацію я передбачила ще майже п’ять років тому. В кінці 2015 року я писала про те, що культивація в суспільстві радянського минулого у поєднанні з мілітаристською пропагандою і безперервної мобілізацією населення в кінцевому підсумку обернеться проти Кремля. Постійна мобілізаційна риторика породжує підвищену потребу в тоталітарній ідеології, а культ ідеалізованого минулого призводить до того, що все більша частина населення починає вимагати «справжнього соціалізму»: з гарантованими робітниками місцями, відсутністю злочинності, безкоштовною освітою і охороною здоров’я. Тобто саме того, що російська влада не в змозі їм надати.

Сьогодні ми бачимо, що ця тенденція повністю втілилася. Навіть образ Сталіна, культивований Путіним «під себе», щоб створити собі імідж «нового Сталіна», зараз обернувся проти нього. Справа в тому, що «Сталін» являє собою у свідомості більшості росіян не конкретну історичну фігуру, а набір якостей і вчинків, які росіяни очікують від сучасних влади. Основні три архетипу, що символізує цей пропагандистський образ, це статус переможця у Другій Світовій війні), борця з корупцією, готового розстріляти винних чиновників за найменшу провину, і символ соціальної справедливості.

— Проте далеко не всі згодні, що Володимир Путін відповідає перерахованим образам…

— Абсолютно вірно. Він не тільки не справляється з корупцією, але, на думку багатьох, корупція є невід’ємною частиною вибудуваної ним політичної системи. Путін створив собі образ «захисника Росії» від «зовнішніх ворогів», але все більше людей задаються питанням, чому всі ці роки він так і не зміг усунути небезпеку, яка виходить не тільки від всемогутнього «вашингтонського обкому», але навіть від маленької України, яка, якщо вірити російському телебаченню, з дня на день може напасти на Росію.

І вже тим більше люди не бачать навколо себе ніякої соціальної справедливості, особливо на тлі нинішнього падіння рівня життя в Росії.