Кейт Міддлтон з’явилася на офіційних фото без обручки (фото)

Зараз вся влада перейшла до подружжя герцогів Кембриджських: королева перебуває на карантині, принц Чарльз щойно вилікувався від коронавірусу, а напередодні принц Гаррі та Меган Маркл позбулися титулів.

Минулими вихідними принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували в Інстаграмі офіційні світлини, які показують роботу пари вдома. На фото герцогиня Кембриджська була помічена без свого знаменитого кільця з сапфіром і діамантами, яке колись належало покійній принцесі Діані.

Королівські експерти висловили припущення, що цей крок є запобіжним засобом, адже будь-які аксесуари та неналежний догляд за ними можуть загрожувати поширенню вірусу. Втім, є й інша думка: етикет. Суворі часи для нації (як і для всього світу) вимагають публічної лаконічності і стриманості.

: bilshe.com

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