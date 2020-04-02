Вірус безправ’я. Нова хвороба не має чітких симптомів, її важко виявити тестом, хворі одужують самі

По мережі ходить жарт про два головних симптому наявності коронавіруса: нестримно тягне поїсти гречки і скористатися туалетним папером. Але якщо підійти до питання серйозно, то основними ознаками наявності коронавіруса у людини вважаються слабкість, утруднене дихання, висока температура, сухий кашель. Інакше кажучи, коронавірус абсолютно не відрізняється від інших респіраторних захворювань. Мало того, фахівці-медики стверджують, що відрізнити новий коронавірус від звичайних ГРВІ та грипу практично неможливо. Більш того, якщо при звичайному грипі у хворого, як правило, виникає висока температура, то при коронавирусе її може і не бути. Воістину, страшне захворювання.

Тобто за симптомами нічого зрозуміти не можна, потрібен спеціальний тест, результати якого стають відомі лише через кілька днів. Але наскільки точні тести? Як повідомляє Росспоживнагляд з посиланням на китайських вчених, псевдонегативний результат можуть показати тести в 30% – 50% випадків справжнього захворювання. При цьому є й таке поняття, як хибнопозитивний результат: з тією ж ступенем ймовірності тест може показати, що у вас коронавірус навіть у тому випадку, якщо в реальності ви не заражені. Непогана достовірність, правда?

Ще одне питання: тест виявляє наявність конкретно COVID-19 або взагалі присутність якихось вірусів в організмі? Якщо вірити медичними довідниками, коронавіруси – це сімейство РНК-вмісних вірусів, які найчастіше викликають захворювання у тварин, а деякі з них – у людей. При цьому у людей інфекція зазвичай протікає в легкій формі із симптомами ГРВІ, не викликаючи важких ускладнень. Вченими доведено, що навіть в організмі здорової людини можуть існувати різні віруси. Причому віруси, що викликають різні захворювання, можуть жити в організмі людини і не шкодити йому. Що ж тоді виявляє тест з такою вражаючою “точністю”?

Але добре, припустимо, виявили захворювання. Чи є ліки від неї? Ні, лікарі і вчені все ще вивчають новий вірус, ліки від нього поки немає, але відомо, що переважна більшість хворих видужують без яких-небудь наслідків. Отже, що ми маємо: нова “модна” хвороба не має симптомів, її практично неможливо виявити тестом, ліки від нього немає, але хворі одужують самі.

Але ж люди вмирають, принаймні в Італії – точно, нам розповіли про це по телевізору. Морги переповнені і т. д. Правда, бентежать рідкісні застереження про поважному віці італійських жертв “пандемії”: практично всі вони – люди похилого віку у віці від 75 років і вище. І це притому, що в РФ середня тривалість життя – 71 рік.

А ви звернули увагу на те, які з’являються повідомлення, ну наприклад, на Яндексі у числі важливих п’яти повідомлень? Пишуть, що “помер хворий з коронавірусом”. Ви коли-небудь чули або читали формулювання “помер хворий на рак”? Пишуть “хворий помер від раку”. А те, що зараз з’являється у новинах, говорить лише про те, що у хворого старого, який, можливо, страждав багатьма, в тому числі можливо і смертельними захворюваннями, тест на коронавірус дав умовно позитивний результат з точністю 50%. І не більше того.

На що це все схоже? На ту саму “ловлю чорної кішки в темній кімнаті” з відомої приказки, притому, що, швидше за все, тієї самої кішки взагалі немає. А що є? Нагнітання страху і нічим не обґрунтовані надзвичайних заходів, які “кремлівські” так і прагнуть перетворити на нову систему тотального безправ’я і контролю.