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Вірус безправ’я. Нова хвороба не має чітких симптомів, її важко виявити тестом, хворі одужують самі

02.04.2020

Вирус бесправия. Новая болезнь не имеет четких симптомов, ее трудно выявить тестом, больные выздоравливают сами

По мережі ходить жарт про два головних симптому наявності коронавіруса: нестримно тягне поїсти гречки і скористатися туалетним папером. Але якщо підійти до питання серйозно, то основними ознаками наявності коронавіруса у людини вважаються слабкість, утруднене дихання, висока температура, сухий кашель. Інакше кажучи, коронавірус абсолютно не відрізняється від інших респіраторних захворювань. Мало того, фахівці-медики стверджують, що відрізнити новий коронавірус від звичайних ГРВІ та грипу практично неможливо. Більш того, якщо при звичайному грипі у хворого, як правило, виникає висока температура, то при коронавирусе її може і не бути. Воістину, страшне захворювання.

Тобто за симптомами нічого зрозуміти не можна, потрібен спеціальний тест, результати якого стають відомі лише через кілька днів. Але наскільки точні тести? Як повідомляє Росспоживнагляд з посиланням на китайських вчених, псевдонегативний результат можуть показати тести в 30% – 50% випадків справжнього захворювання. При цьому є й таке поняття, як хибнопозитивний результат: з тією ж ступенем ймовірності тест може показати, що у вас коронавірус навіть у тому випадку, якщо в реальності ви не заражені. Непогана достовірність, правда?

Ще одне питання: тест виявляє наявність конкретно COVID-19 або взагалі присутність якихось вірусів в організмі? Якщо вірити медичними довідниками, коронавіруси – це сімейство РНК-вмісних вірусів, які найчастіше викликають захворювання у тварин, а деякі з них – у людей. При цьому у людей інфекція зазвичай протікає в легкій формі із симптомами ГРВІ, не викликаючи важких ускладнень. Вченими доведено, що навіть в організмі здорової людини можуть існувати різні віруси. Причому віруси, що викликають різні захворювання, можуть жити в організмі людини і не шкодити йому. Що ж тоді виявляє тест з такою вражаючою “точністю”?

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Але добре, припустимо, виявили захворювання. Чи є ліки від неї? Ні, лікарі і вчені все ще вивчають новий вірус, ліки від нього поки немає, але відомо, що переважна більшість хворих видужують без яких-небудь наслідків. Отже, що ми маємо: нова “модна” хвороба не має симптомів, її практично неможливо виявити тестом, ліки від нього немає, але хворі одужують самі.

Але ж люди вмирають, принаймні в Італії – точно, нам розповіли про це по телевізору. Морги переповнені і т. д. Правда, бентежать рідкісні застереження про поважному віці італійських жертв “пандемії”: практично всі вони – люди похилого віку у віці від 75 років і вище. І це притому, що в РФ середня тривалість життя – 71 рік.

А ви звернули увагу на те, які з’являються повідомлення, ну наприклад, на Яндексі у числі важливих п’яти повідомлень? Пишуть, що “помер хворий з коронавірусом”. Ви коли-небудь чули або читали формулювання “помер хворий на рак”? Пишуть “хворий помер від раку”. А те, що зараз з’являється у новинах, говорить лише про те, що у хворого старого, який, можливо, страждав багатьма, в тому числі можливо і смертельними захворюваннями, тест на коронавірус дав умовно позитивний результат з точністю 50%. І не більше того.

На що це все схоже? На ту саму “ловлю чорної кішки в темній кімнаті” з відомої приказки, притому, що, швидше за все, тієї самої кішки взагалі немає. А що є? Нагнітання страху і нічим не обґрунтовані надзвичайних заходів, які “кремлівські” так і прагнуть перетворити на нову систему тотального безправ’я і контролю.

 

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