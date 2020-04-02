Шведський шлях — спокусливий і недоступний

В Євросоюзі знайшлася тільки одна країна, яка відмовилася валити досягнення «розвиненого капіталізму» з-за епідемії коронавіруса.

Зараз багато розмов, мовляв, подивіться, вся Європа давно сидить по домівках, а у Швеції діти, як і раніше ходять вчитися, а в ресторанах сидять відвідувачі. Їх що, вірус не бере, або шведи такі безтурботні? Насправді, усе не зовсім так. Офіційний Стокгольм, всупереч поширеній помилці, повністю не відмовлявся від карантинних заходів. Він лише прагне завдати мінімальної шкоди національній економіці.

Зокрема, з 19 березня країна все ж закрила свої кордони, щоправда, порівняно ліберальному режимі, якщо порівнювати, скажімо, з Чехією, яка прийняла цю ж норму трьома днями раніше. Шведські обмеження стосуються тих, хто в’їжджає з країн, що не входять в Євросоюз і Європейське економічне співтовариство, а також, Швейцарії. Зате вони не торкнуться громадян Швеції, людей, які постійно проживають у країні, а також дипломатів, медперсонал, і осіб, що доставляють вантажі. Нарешті, можна буде в’їхати в країну у зв’язку з невідкладними сімейними обставинами. Так що шведська сім’я як і раніше залишається в пріоритеті.

Крім цього, в країні з 18 березня в онлайн-режим перейшли всі навчальні заклади. Шведам також не рекомендовано пересуватися по країні без конкретної мети.

Але ніяких жорстких обмежень не вводиться, немає і штрафів. Формат карантину добровільний — приблизно такий, як у Великобританії, де влада тягнули до останнього, і пішли на цей крок чи не останніми в ЄС — напередодні того, як стало відомо, що коронавірус вразив навіть прем’єра Бориса Джонсона і британського міністра охорони здоров’я.

Однак британська медицина зовсім не вважається у світі еталоном якості. Відомо, що заможні англійці любили раніше їздити лікуватися на континент. Швеція ж — зразок «капіталістичного соціалізму», розвинутого суспільства, яке останні десятиліття активно інвестувала в соціальну сферу. І, ймовірно, саме виходячи з цього шведи обирали свою модель боротьби з епідемією. Вони розраховують, що їх система охорони здоров’я впорається, а також виходять з того, що щільність населення в Швеції нижчий, ніж, наприклад, в Італії.

Це дійсно так — в Швеції живе трохи більше 10,1 млн чоловік. Це дозволяє порівнювати її з Чехією, де проживає близько 10,5 млн. Країни почали боротися з епідемією з проміжком у кілька днів. У Чехії при цьому карантин досить жорсткий, принаймні, в теорії. Громадяни можуть виходити з будинку тільки на роботу, в аптеку, магазин, на пошту або з якихось невідкладних справах, а також вигулювати собак або самих себе і своїх дітей. Обов’язково носіння медичної маски, причому спочатку влада вимагали, щоб люди в них залишалися навіть у власних автомобілях.

При цьому в Чехії тестують на коронавірус «за запитом». Щоб тебе перевірили, треба отримати направлення від санепідстанції або лікуючого терапевта. Збиратися, крім роботи, заборонено більш ніж по двоє. Закрита практично вся торгівля, крім продажу продуктів харчування. Школи та університети повинні викладати онлайн.

Що дали ці заходи: у Чехії зроблено понад 55 тисяч тестів, виявлено понад 3300 заражених, вже є 45 видужали і, нарешті, 32 людини померли від COVID-19.

В Швеції тільки днями заборонили зборів понад 50 осіб. При цьому там лібералізували правила отримання лікарняного, і навіть з легкими простудними симптомами настійно не рекомендують виходити з будинку — однак і не забороняють, тим більше, під загрозою штрафу. Тестувати всіх підряд шведські медики не стали і концентруються на «проблемних» групи населення — осіб старшого віку та з хронічними захворюваннями.

На відміну від тієї ж Чехії, вільно працюють бари, ресторани і готелі. За словами місцевого головного епідеміолога Андерса Тегнеля, така тактика була обрана для збереження психічного та фізичного здоров’я населення.

Що в підсумку? На 1 квітня в Швеції налічувалося 4947 випадків зараження коронавірусом, вилікувались 16, а померли 239 осіб.

При цьому, незважаючи на всі старання уберегти економіку, у Швеції, як і в інших країнах ЄС, вже лунають перші заяви про банкрутство. Наприклад, за даними шведської компанії з питань бізнесу та кредитування UC, число банкрутств у ресторанному та готельному секторах зросли в березні на 123%, якщо порівнювати з минулим роком. У транспортному секторі також відбувся значний стрибок — на 105%. І далі експерти очікують удар по шведським банкам і риелтерским компаніям, яким доведеться домовлятися про списання боргів з закриваються фірмами.

Таким чином, можна сказати, що поки шведський варіант не виглядає катастрофічно гірше з медичної точки зору, але і не став помітно краще для економіки. Хоча, напевно, люди все ж психологічно почуваються комфортніше, коли не треба тижнями сидіти під замком і тебе не лякають загрозою розоритися з-за гігантських штрафів, як ті, наприклад, що схвалила напередодні російська Держдума. Так і в Швеції явно не буде такої кількості розлучень і зростання домашнього насильства, про який вже йдуть розмови (точних даних немає) в Італії, Китаї або в тій же Чехії.

Втім, немає ясного відповіді на головне питання — не звалиться Швеція в безодню епідемії з-за різкого зростання кількості хворих, як Італія або Іспанія. І тоді шведам все ж таки доведеться піти на жорсткі обмеження, але цей крок вже буде вимушеною необхідністю, а не продуманої заходом, покликаним відвернути епідемію.

Поки, судячи за наявними даними, нордичної холодності і дистанційованості, а також великий розпорошеність населення в Швеції вистачає для того, щоб обходитися вмовляннями та рекомендаціями. Особливо якщо враховувати, що середня тривало життя у вельми благополучній Швеції помітно вище, ніж у тій же постсоціалістичної Чехії.

Власне, ця різниця залишається принциповою. Може бути, Швеція і зуміє пережити нинішню епідемію без введення жорсткого карантину. Не виключено, що її економіка постраждає менше, ніж багато інших. Але для того, щоб опинитися в такому привілейованому становищі, треба бути саме Швецією. Вона вже не перший раз на особливому положенні — коли Друга світова війна палахкотіла по всій Європі, шведи зберігали формально нейтральний статус. Тоді вони і накопичили ресурси для будівництва свого «скандинавського соціалізму», відмінною рисою якого всі останні десятиліття було інвестування коштів не тільки в армію (яка у Швеції досить сильна), але і в сучасну медицину.

Так що навіть для таких зовні благополучних країн, як великобританія або Чехія, шведський шлях боротьби з епідемією був спочатку закритий. Британці менше витрачали на медицину, а чехам взагалі доводиться викручуватися в рамках наздоганяючої постсоціалістичної економіки.

Що ж стосується Росії, де інвестиції в медицину стабільно знижувалися останні десятиліття, то про неї в цьому контексті і зовсім говорити не доводиться. Для неї Швеція може бути хіба що прикладом на далеке майбутнє.