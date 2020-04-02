Британец замаскировался под куст, чтобы выйти на улицу во время карантина

Коронавирус меняет не только облик городов, улицы которых пустеют из-за режима самоизоляции граждан, но и внешний вид самих горожан. Некоторые из них готовы слиться с окружающей средой, чтобы нарушать условия карантина. Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис из города Стивенидж в Великобритании поделились в сети записями необычного поведения своего соседа, который замаскировался под куст, чтобы пройти по улице инкогнито.

В кадре человек, переодетый в зеленый костюм, движется перебежками, замирая на газоне и рядом с кустами. В какой-то момент в руках у мастера камуфляжа появляется пакет: возможно, он вышел из дома за покупками.

Видеозаписи, сделанные Николасом и Мэдлин, стали вирусными в сети, собрав более 16,5 миллиона просмотров.

Я не ожидал, что видео станут настолько популярным. Хотя в это трудное время нам всем так не хватает улыбок, смеха и надежды,— прокомментировал успех роликов Николас Мюррей.

: rusjev.net