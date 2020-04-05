У Росії число хворих коронавірусом за добу зросла на 582 людини

За останню добу в Росії підтверджені 582 випадку нової коронавирусной інфекції в 32 регіонах країни. Загальне число інфікованих досягло 4731, повідомляє оперативний штаб з COVID-19.

Найбільше число нових випадків в Москві — 434. У Санкт-Петербурзі виявлено 15 нових заражень.

Також за добу зафіксовано дев’ять летальних випадків: сім у Москві, один в Костромській області, один в Приморському краї. За весь період від коронавирусной інфекції померли 43 людини.

У оперштабе Москви уточнили, що всі пацієнти, які померли від коронавіруса, мали супутні захворювання. Серед інших захворювань — хронічний бронхіт, рак шийки матки, гіпертонія.

Серед нових хворих у Москві 210 осіб у віці від 18 до 45 років, 143 людини — від 46 до 65 років, і ще 67 людей старше 65 років, причому 15 з них — старше 80 років. Також коронавірус підтверджено у 14 дітей.