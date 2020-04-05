У Дніпрі обікрали інфекційну лікарню, яка приймає хворих на коронавірус

У Дніпрі невідомі обікрали 21-шу міську інфекційну лікарню, базову для пацієнтів, хворих на коронавірус.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, у ніч на 3 квітня у лікарні розбили скло і вкрали дорогий мікроскоп.

У поліції уточнили, що окрім мікроскопа, грабіжники викрали 1,5 тисячі гривень.

: nv.ua

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