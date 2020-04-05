Терапевт Коммунарки повідомила про мутації коронавіруса

Тим не менш, молодим від нього позбавитися простіше.

За час існування коронавірус мутував, тепер від нього не застраховані люди ніякого віку, проте молоді переживають хвороба досить легко. Так Радіо «Комсомольская правда» повідомила лікар-терапевт в Коммунарке Каміла Туйчиева.

Вона пов’язала це з тим, що у молодих людей менше супутніх хронічних захворювань. Гірше у тих, кому старше 45 років. Можливі повторні зараження. Приблизно через два тижні, втім, з’явиться підкріплення у вигляді нової лікарні в московському Кунцево.

Раніше Туйчиева підкреслювала, що велике число пацієнтів заразилася від прибулих з-за кордону вже на російській території – у транспорті, в гостях та громадських місцях.

Лікар закликала задуматися про це і залишатися вдома, дотримуватися карантин, що дасть не захворіти самим і не дати інфікувати близьких. Виходити на вулицю за найнеобхіднішим повинен лише один член сім’ї.

Туйчиева особливо підкреслила, що якщо тижневий карантин не дасть результатів, то доведеться вводити більш суворі заходи. Тому від способу життя з «пробіжками, пікніками та дитячими майданчиками» потрібно тимчасово відвикнути.