В Украине резко снижается стоимость бензина

Война на нефтяном рынке между арабским миром и Российской Федерацией привела к тому, что стоимость самой нефти практически обрушилась до немыслимых 13 долларов за бочку. Саудовская Аравия может себе позволить такую низкую цену, ведь себестоимость добычи нефти там самая низкая в мире. А потому даже при таких ценах саудиты получают прибыль. Однако, как все это отразится на стоимости бензина в Украине?

Об этом пишут “Вести-UA.NET”.

Возможно, что скоро мы увидим, как нефть будут бесплатно предлагать всем желающим, поскольку цены на неё упали ниже некуда. Первой на себе последствия уменьшение цены почувствовала Россия.

Недавно разгоревшаяся нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией и коронавирусная инфекция повлияла на ценообразование “черного золота”

Есть два варианта развития событий. Первый гласит, что уровень падения остановится и к лету подрастет до 35-45 долларов. Похожей точки зрения придерживаются некоторые специалисты, они прогнозируют цену в 40 долларов. Кстати, Россия по их мнению может пережить падение благодаря своим запасам.

Другие утверждают, что потребление значительно сократилось и нефти слишком много. А поэтому стоимость нефти будет продолжать падать. В таком случае Россия может значительно пострадать. Еще в 2008 нефть стоила 140 долларов, после чего упала до 50. В 2014 году цена за баррель с 80 долларов упала до 28. С начала всеобщего карантина она не поднимается выше этой цены.

К сожалению, цена газа для Украины не изменится. Она долго идет до конечного потребителя.

Цена газа зависит от стоимости газа на мировом рынке и курса валюты. Эти факторы становятся решающими при ценообразовании. Сегодняшняя пандемия тоже повлияла в худшую сторону на рынок газа.

Бензин подешевел, по сравнению с мартом, примерно на 20%. Его цена не меняется так быстро, поскольку складывается из налогов и наценок.

В апреле стоимость бензина А-95 и А-92 будет 20 тысяч и 19 тысяч гривен за тонну. Но на заправках цены пока снижаются незначительно.

: hyser.com.ua