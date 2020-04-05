Трамп заборонив експорт захисних масок та іншого медобладнання

У п’ятницю президент США Дональд Трамп своїм указом заборонив експорт медичного обладнання та медикаментів, які можуть використовуватися у боротьбі з пандемією коронавіруса.

“Я підписую указ згідно з Актом про захист виробництва з метою заборонити експорт дефіцитних медикаментів недобросовісними гравцями і спекулянтами”, – заявив президент Трамп. Американським виробникам буде заборонено експортувати респіратори, хірургічні маски, рукавички, інші предмети особистого захисту. За словами президента Трампа, все це зараз потрібно у Сполучених Штатах. Президент повідомив про те, що Федеральне управління охорони здоров’я взяло під свій контроль кілька сотень тисяч респіраторів, масок, значні обсяги дезінфікуючих препаратів призначених для експорту за завищеними цінами. “Велика частина цих запасів вже надійшла в американські медичні установи”, – заявив президент.

Компанія 3M, найбільший американський виробник респіраторів N95, висловила незгоду з ранньої проханням адміністрації зменшити або перервати постачання респіраторів в Канаду, Латинську Америку до того, як буде задоволено попит у Сполучених Штатах. Компанія заявила, що такий крок викличе не тільки значні гуманітарні проблеми в регіонах, де вона є основним постачальником респіраторів, але й спричинить відповідні заходи з боку цих країн. Компанія заявляє про те, що вона значно розширила виробництво захисних засобів. Однак губернатори деяких штатів скаржаться, що закупівлі дефіцитних захисних масок зараз схожа участі в аукціонах, де їм доводиться боротися не тільки з покупцями з Сполучених Штатів, але і з-за кордону.