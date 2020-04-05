Ціна російської нафти в Європі впала до $17

Ціни на нафту продовжують сумне занурення на глибини, яких світовий ринок не бачив майже 20 років.

На торгах у п’ятницю котирування сорту Brent оновили мінімуми з 2003 року – травневі ф’ючерси на североморский сорт падали до позначки 24,21 долара за барель, втрачаючи в моменті більше 7%.

Ф’ючерси на WTI в Нью-Йорку впали на 5,3% – до 21,41 долара за барель, трохи не дотягнувши до антирекорду тижневої давності (19,46 долара 20 березня).

Ситуація на ринку фізичної нафти, тим часом, ще гірше, ніж на ф’ючерсному. Ціна російського сорту Urals у Європі впала нижче 18 доларів за барель. У порту Ротердаму, за даними Reuters, котирування опускалися до 17,7 долара – рівня кінця 1980х, середини 1990-х і початку 2000х.

Ціна важкої канадської нафти впала до історичного мінімуму: коштував 32 долара за барель у лютому сорт Western Canadian Select в п’ятницю продається по 6,45 долара за барель.

Нігерія, найбільший виробник нафти в Африці, продає свою марку Qua Iboe зі знижкою в 3,1 долара до Brent – максимальної щонайменше за два десятки років. Колумбійська нафту Vasconia стоїть на 7,75 долара дешевше Brent вперше за чотири з половиною роки.

Венесуела пропонує нафту за ціною, нижчою за 5 доларів за барель, і не може знайти покупців, оскільки ринок побоюється сакнций.

«Фізичний ринок переживає важкі часи, і далі буде тільки гірше, – сказав Bloomberg Торбьорн Торнквіст, співзасновник трейдера Gunvor Group. – Через пару тижнів ми повною мірою відчуємо наслідки надмірної пропозиції».

За підсумками півріччя надлишок нафти у світі досягне 1,8 мільярда барелів, і всі сховища будуть заповнені до відмови, оцінює IHS Markit. «Виробництво доведеться скорочувати або зупиняти. Питання лише в тому, де і на скільки», – говорить глава досліджень ринку нафти IHS Markit Джим Буркхард.

Надії на те, що Росія і Саудівська Аравія «склеять розбиту чашку» угоди ОПЕК+ тануть з кожним днем. Міністерство енергетики королівства не обговорювало з російськими колегами питання про відновлення спільних дій на ринку нафти, повідомив ТАСС представник відомства.

На тлі обвалу нафти російський «ринок на ногах не встояв, і попереду тонкий лід», констатує старший аналітик ІАЦ «Альпарі» Ганна Бодрова.

До 20.24 мск курс долара з розрахунками завтра зріс на 1,63 рубля (2,19%), до 79,1625 рубля. Євро подорожчав на 2,17 рубля, до 87,6350 рубля.

Іноземні інвестори продовжують евакуацію з російського ринку: після рекордних 1,4 млрд доларів минулого тижня нерезиденти забрали ще 860 млн доларів за понеділок – четвер.

«Враховуючи раптову зупинку економіки, в найближчі пару тижнів може виникнути більш проблематичний шок в зв’язку з вступниками статданими. Долар продовжить вигравати від припливу інвестицій в захисні активи та інших сил, що сприяли його піднесенню досі», говорить Зак Пандл, співкерівник стратегії глобальних валют і ринкам, що розвиваються в Goldman Sachs.

Цілком можливо, що відтік капіталу змусить країни, що розвиваються, вводити обмеження на валютні операції у вигляді контролю за рухом капіталу, вважає економіст Citigroup по країнам EM Девід Лабінов.

Згідно класичної економічної теорії, для захисту внутрішньої економіки потрібно зниження процентних ставок, але для запобігання масштабного відтоку капіталу потрібні більш високі ставки, особливо якщо боргове навантаження зростає, що створює нерешаемую завдання для центробанків.

«Єдиний спосіб усунути це протиріччя – в принципі, закрити рахунок операцій з капіталом. – пише Лабінов. – Чим довше вірус буде з нами, тим більше під загрозою може опинитися мобільність капіталу EM».