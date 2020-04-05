У Полтаві легковик збив трьох людей на пішохідному переході

У Полтаві автомобіль збив трьох пішоходів, які перебували в стані алкогольного сп’яніння.

3 квітня близько 23:00 на вулиці Соборності поблизу зупинки «Університет» водій автомобіля ВАЗ збив трьох пішоходів.

Як повідомив речник патрульної поліції Полтавської області Руслан Возниця, вони переходили проїзну частину в межах пішохідного переходу.

За словами речника Головного управління Нацполіції Полтавщини Юрія Сулаєва, за попередньою інформацією, пішоходи переходили дорогу на червоне світло. Всі були нетверезі. Після аварії хлопців забрали до лікарні, двох після огляду відпустили додому, один з них перебуває в реанімації.

: poltavske.tv

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