Організації Кубані намагаються отримати спецперепустки. Ось що відбувається в багатогодинних чергах

У Краснодарському краї з 31 березня на час карантину ввели пропускний режим для транспорту. Підприємства чекають на отримання пропуску з півдня і більше

У Краснодарському краї 31 березня ввели карантин. Поки він діє до 5 квітня і передбачає заборону на вихід і виїзд з дому, крім як в магазин чи аптеку, для виносу сміття або вигулу домашньої тварини, для допомоги літньому родичу або для поїздки на роботу. У краї визначили три види спецперепусток — для пересування в межах населених пунктів, по краю і для транзитного проїзду по регіону. Їх можуть отримати в місцевих адміністраціях представники організацій, діяльність яких не заборонена під час карантину (продаж товарів першої необхідності, сфери ПЕК та агропромисловості, перевезення та ін).

З початку квітня в місцях видачі перепусток збираються черги, люди по кілька годин чекають на отримання пропуску, навіть якщо подали заявку в електронному вигляді. Крім того, на в’їздах у Краснодар накопичуються пробки, у тому числі з вантажівок.

Люди скаржаться, що їм доводиться по півдня чекати видачі спецперепусток в міністерстві транспорту і дорожнього господарства Краснодарського краю і в мінсільгоспі Кубані. Крім того, проблеми виникли у аграріїв. Видання «Агробук» повідомило, що невеликі господарства не можуть закупити насіння і препарати, тому що для цього їм потрібно виїхати за межі району.

Yevhen [email protected]

Я не знаю, за яким принципом видають пропуску на автомобілі, але батько не може 3 дні отримати допуск на автомобілі компанії. Зриваються поставки продуктів харчування в лікарні та інші оптові компании[email protected] як достукатися до @krdru ???

Порталу Півдня.ру надіслали відео, записане 3 квітня в крайовому дептрансе, на якому чоловік із черги на отримання спецперепустки намагається пояснити співробітникові відомства, чому пропуску потрібні не тільки вантажівкам:

Розшифровка діалогу:

— Як це «при чому тут легкові автомобілі»? Я обслуговую 450 магазинів «Пятерочки», у нас в день по 30-40 аварійних ситуацій. Якщо мої техніки не приїдуть, цей магазин не відкриється. Якщо не відкриється — люди будуть голодувати. Ви хочете, щоб вони всі вийшли на вулицю? Ми всі зареєструвалися на сайті, нам сказали прийти сюди для отримання. Завтра ці магазини не відкриються, через місяць їх не буде працювати 100…

— У вас така ланцюжок, що ми можемо дійти до того, що якщо моя дружина не прокинеться…

— Та я вам не про дружину кажу! Це що, не стратегічно [важливо]? У Краснодарському краї 1,1 тис. продуктових магазинів, як це так — половина не буде працювати? Що це за знущання? Ми півдня простояли, ніхто з вашої адміністрації навіть не вийшов, списки не склав. Зараз хтось виходить і говорить: «Ми тільки для вантажівок…». Це що за цирк? 500 перепусток півдня друкували? Я у вас питаю: хто в ці магазини дасть світло? У мене два магазину, в Анапі і Новоросійську, вже не працюють — там треба дизельні генератори заправляти, там рольставні ламаються.

— Ми на різних мовах розмовляємо.

— Ми будемо з вами говорити на одній мові, коли магазини будуть закриті, а люди, які тут живуть, вийдуть і будуть грабувати, тому що їм жерти буде нефіг.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах коронавіруса пандемією, тоді COVID-19 виявили у 121 тис. осіб з 114 країн. На момент публікації новини відомо про 1 млн 120 тис. заражених у світі, 59,2 тис. померли. У Росії до 3 квітня офіційно зафіксовано 4 тис. 149 інфікованих в 78 суб’єктах, в тому числі 39 осіб — у Краснодарскосм краї.