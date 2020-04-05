Sohu, Китай: Росія і Китай змусили Саудівську Аравію попасти в свій власний нафтовий капкан

У китайському виданні Sohu, відзначили помилковість ставки Саудівської Аравії на США і вигоди РФ від кооперації з Китаєм.

Королівство Саудівська Аравія (КСА) своїми діями щодо розв’язування «нафтової війни» спочатку прагнуло змусити РФ до гри за вигідними США правилам. Однак через відмову Москви йти на угоду ОПЕК+ план Ер-Ріяда і США зазнав краху.

Китайці звернули увагу на те, що «нафтова війна» була розв’язана КСА для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів і примусити її до прийняття рішення про скорочення рівня видобутку нафти, яке було життєво необхідно американським сланцевикам. Розставляючи подібну нафтову пастку, саудівці зробили ставку на ринки США і країн Європи. У свою чергу, Росія пішла в бік КНР.

В результаті зараз можна спостерігати вже фізична перенасичення нафтою західних ринків. При цьому Росія в результаті свого розвороту на Схід змогла заручитися підтримкою КНР і нещодавно уклала рекордну угоду на поставку 1,6 млн нафти на китайський ринок лише протягом наступного місяця.

«Можна з упевненістю сказати, що Росія, яка вибрала Китай своїм головним покупцем, скористається перевагами ринку на свою користь», — заявили в Sohu, а потім, резюмуючи, розповіли, як РФ та КНР змусили КСА потрапити у власну пастку: «Таким чином, російсько-китайський тандем змусив Саудівську Аравію попасти в свій власний нафтовий капкан»….