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Sohu, Китай: Росія і Китай змусили Саудівську Аравію попасти в свій власний нафтовий капкан

05.04.2020

У китайському виданні Sohu, відзначили помилковість ставки Саудівської Аравії на США і вигоди РФ від кооперації з Китаєм.

Sohu, Китай: Россия и Китай вынудили Саудовскую Аравию угодить в свой собственный нефтяной капкан

Королівство Саудівська Аравія (КСА) своїми діями щодо розв’язування «нафтової війни» спочатку прагнуло змусити РФ до гри за вигідними США правилам. Однак через відмову Москви йти на угоду ОПЕК+ план Ер-Ріяда і США зазнав краху.

Китайці звернули увагу на те, що «нафтова війна» була розв’язана КСА для того, щоб повернути РФ за стіл переговорів і примусити її до прийняття рішення про скорочення рівня видобутку нафти, яке було життєво необхідно американським сланцевикам. Розставляючи подібну нафтову пастку, саудівці зробили ставку на ринки США і країн Європи. У свою чергу, Росія пішла в бік КНР.

В результаті зараз можна спостерігати вже фізична перенасичення нафтою західних ринків. При цьому Росія в результаті свого розвороту на Схід змогла заручитися підтримкою КНР і нещодавно уклала рекордну угоду на поставку 1,6 млн нафти на китайський ринок лише протягом наступного місяця.

«Можна з упевненістю сказати, що Росія, яка вибрала Китай своїм головним покупцем, скористається перевагами ринку на свою користь», — заявили в Sohu, а потім, резюмуючи, розповіли, як РФ та КНР змусили КСА потрапити у власну пастку: «Таким чином, російсько-китайський тандем змусив Саудівську Аравію попасти в свій власний нафтовий капкан»….

 

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