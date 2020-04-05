Фахівці назвали головну небезпеку машин з автопілотом

Вчені австралійського Університету Кертін в Перті з’ясували, що автоматично пілотовані транспортні засоби можуть побічно провокувати пияцтво.

Результати такого незвичайного дослідження були викладені на сторінках наукового видання «Drug and Alcohol Review», яке спеціалізується на проблемах, пов’язаних з питаннями вживання алкоголю і наркотичних засобів.

Головний висновок дослідження звучить так – впровадження транспортних засобів з автопілотом, з одного боку, зменшить кількість випадків використання звичайних авто (без автопілота) в алкогольному сп’янінні, проте з іншого – підвищить рівень кількості вживаного алкоголю в цілому.

Причина полягає в тому, що доступний і зручний транспорт, де не потрібно сідати за кермо, може зняти з водіїв відповідальність за вживання алкоголю, відзначає фахівець Університету Кертін Леон Бут.

Ще один висновок дослідження – найбільше бажання вживати алкоголь при управлінні автономним ТС проявили молоді респонденти, до того ж водії, які регулярно використовують приватне таксі за викликом.

: mmr.net.ua

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