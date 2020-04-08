Киевская стройкомпания «нагрела» государство на 380 миллионов

“Нагрели” государство на 380 миллионов

В Нацполиции расследуют дело о возможном нанесении ущерба государству ГП “Пуща-Водица” и группой строительных компаний “Столица” – следствие предполагает преступный сговор и завладение имуществом при злоупотреблении служебным положением.

Следствие по делу о передаче государственным предприятием “Пуща-Водица” более 200 гектаров в Подольском районе Киева под застройку в обмен на права на 5% жилой площади объектов строительства подходит к концу – в Нацполиции полагают, что в результате этой сделки государству был нанесен материальный ущерб в размере 380 миллионов гривен, сообщает Страна.ua.

Недавно следствие провело обыски в фирмах, входящих в группу строительных компаний “Столица”, а также на квартире у главы “Столицы”, предпринимателя Влады Молчановой. Правоохранители искали документацию, касающуюся перехода сельскохозяйственных земель ГП “Пуща-Водица” в управление частных строительных компаний.

Предполагается, что в период с 2008-2015 годах руководство ГП “Пуща-Водица” совершило упомянутую сделку, касающуюся передачи земли под застройку в обмен на право владения жилой площадью, однако впоследствии в инвестиционные договора были внесены изменения, согласно которым купля-продажиа прав на квартиры производилась по заниженной стоимости. Квартиры оценили только в 83,7 млн грн при их реальной рыночной стоимости – 470 млн грн.

По факту причинения государству материального ущерба следствием открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им при злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).