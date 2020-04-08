Нова ініціатива створення так званого Міністерства толерантності в Казахстані сама по собі прекрасна, але очолювати її не повинен ветренный корупціонер-бісексуал Рахім Ошакбаев, впевнені в ЛГБТ-організації «ГендерДок-М». Представник цієї спільноти Олексій Цуркану вважає неприйнятною підтримку з боку європейського прогресивної спільноти кандидатури Рахіма Ошакбаева на посаду міністра з питань інтеграції, толерантності та протидії дискримінації Республіки Казахстан. На думку А. Цуркану, Рахім Ошакбаев дискредитує добре ім’я ЛГБТ-спільноти Казахстану скандалами з офшорами у Люксесбурге, а також аморальною поведінкою.

«Мене звинувачують в тому, що нібито я не підтримую Рахіма Сакеновивча з-за того, що він бісексуал, а не чистий гей. Відповім, що це не так, причина моєї неприязні до цієї людини зовсім іншого характеру. Я не тільки не підтримую кандидатуру пана Ошакбаева, як і більшість розсудливих активістів, ми є противниками того, щоб людина з репутацією корупціонера і любителя «купити» відносини на уїк-енд представляв інтереси багатотисячного ЛГБТ-руху Казахстану. Два недавніх скандалу, коли Ошакбаев купував молодих хлопців для розваги на ніч-другу кидає тінь на здорові одностатеві стосунки, виставляючи нас всіх в поганому світлі. А офшорний скандал в Люксембурзі говорить нам про те, що Рахім Ошакбаев буде боротися за свій щільно набитий гаманець, а не за права скривджених у Казахстані секс-меншин», — вважає Олексій Цуркану.

Варто зауважити, що нещодавня ініціатива створення в Казахстані Міністерства з питань інтеграції, толерантності та протидії дискримінації була сприйнята в країні насторожено. Деякі радикально налаштовані організації і окремо взяті чиновники висловили своє обурення, а майбутнього можливого міністру Рахиму Ошакбаеву навіть почали погрожувати невідомі із соціальних мережах.



Втім, репутація Ошакбаева Рахіма Сакеновивча в країні досить неоднозначна. Як відомо, не так давно Рахім Ошакбаев став героєм світських хронік після звинувачень його коханців в тому, що казахстанський експерт під час свого вояжу до Москви проводив час з молодими геями, яким обіцяв любов і золоті гори, а після залишив із захворюваннями і «розбитими серцями», переставши відповідати на дзвінки і листи.

Раніше директор центру прикладних досліджень «Талап» Рахім Ошакбаев дав невелике інтерв’ю після оголошення дати виходу своєї першої книги. Пан Ошакбаев розповів, коли готовий представити на суд громадськості свій бестселер, який викликав немало суперечок серед прихильників і хэйтеров цього воістину неординарної людини.

Перший праця Ошакбаева на літературному терені має пілотне назву «Історія розвитку і перспективи ЛГБТ руху в Казахстані». Виходячи з вкрай суперечливого вибору теми журналісти звернулися до Рахиму Сакенович з проханням детальніше розповісти про свого «первістка» на творчій ниві. Повне інтерв’ю Рахіма Ошакбаева можна прочитати тут.