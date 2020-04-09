«Модница» из метро насмешила киевлян

90-ые возвращаются в Киев, ну по крайней мере такие выводы можно сделать, глядя на некоторых пассажиров киевского метрополитена.

Как известно, сейчас по всей Украине действует карантин, где-то более жесткий, где-то попроще, но несмотря на это, общественный транспорт во многих городах является табу. Эти изменения не могли не затронуть и такой удобный и быстрый способ передвижения, как метрополитен.

Несмотря на это, за время работы метро удалось наснимать столько шедевральных кадров с людьми, от которых невозможно отвести взгляд что их хватит еще надолго, вне зависимости от того, на сколько еще продлят карантин в Украине. Так, в сообществе Мода метро Киева опубликовали очередное фото пассажира, которое покорило всех.

Фото очередной модницы, мода метро Киева

На этот раз героем фото стала модница из киевского метро, лицо которой так и не удалось разглядеть, но в данном случае это совершенно неважно. Так, на заднем плане можно увидеть солнечные лучи и красочные пейзажи, из чего следует вывод, что фото было сделано на одной из открытых станций красной ветки метро, причем судя по тому, как легко одета женщина фото было явно сделано в летнюю пору.

Снизу все выглядит нормально и довольно адекватно, белые кроссовочки с белыми носками, а вот потом начинается настоящий треш, сначала в глаза бросаются лосины ярко оранжевого цвета с леопардовым принтом, ну да ладно, это еще можно понять и простить, но вот дальше идет настоящий верх дизайнерского мастерства. Длинная туника оверсайз, от которой просто невозможно оторвать взгляд, ведь с каждой минутой ее просмотра можно найти что-нибудь новенькое.

Сначала все идет более-менее гармонично и понятно, еще немного леопардового принта, правда уже в другом оттенке. Казалось бы, два животных принта не рекомендуют совмещать, но иногда можно сделать исключение. Но вот, звериный принт обрывается где-то на левой четверти туники, и она становится просто ярко голубой в этом месте. Что ж, необычный дизайнерский ход, на любителя, конечно, но в целом можно понять, особенно если подобрать интересные аксессуары.

И конечно же вишенка на торте, принт кота, поверх принта леопарда. Что тут можно сказать? На это нужно только смотреть.

: Новости Ю