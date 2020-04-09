Медики розповіли, скільки триває ефект від популярних дієт

Найкращий результат показала середземноморська дієта.

Вчені з Канади, Китаю і США з’ясували, що популярні дієти приблизно однаково ефективні для зниження ваги і поліпшення роботи серцево-судинної системи, але ефект кожної з них пропадає через рік, передає Хроніка.інфо з посиланням на Кореспондент.

Для цього вони провели метааналіз 121 роботи з майже 22 тисячами учасників: втрата ваги, зміна кров’яного тиску і концентрації холестерину для дієт не сильно відрізнялися в перші півроку, але через рік всі показники поверталися до колишніх.

У кожному дослідженні використовувалася одна з 14 популярних дієт, розділених на три групи: Низьковуглеводні (наприклад, дієта Аткінса), дієти з низьким вмістом жирів (наприклад, дієта Орніша) і збалансовані дієти (наприклад, середземноморська).

У кожному дослідженні були контрольні групи – учасники, які дотримувалися звичайного для них режиму харчування. В середньому тривалість дієти в кожному дослідженні становила півроку, але у всіх роботах була доступна інформація про здоров’я учасників і через рік після зміни харчування.

Крім зміни ваги вчені також оцінювали вплив дієти на кров’яний тиск, концентрацію ліпопротеїнів високої і низької щільності, а також C-реактивного білка плазми крові, концентрація якого підвищується при запаленні.

У порівнянні зі звичайним харчуванням, і Низьковуглеводні дієти, і дієти з малим вмістом жирів за півроку приводили до приблизно однаковою втрати ваги (4,63 і 4,37 кілограма відповідно), а також однаково ефективно знижували кров’яний тиск.

У збалансованих дієт ефект був трохи менш вираженим: середня втрата ваги становила три кілограми, а діастолічний кров’яний тиск знижувався на 3,48 міліметра ртутного стовпа (в порівнянні з п’ятьма і вище для дієт з низьким вмістом вуглеводів або жирів). Крім того, дієти з низьким вмістом жирів виявилися більш ефективними для зниження ліпопротеїнів низької щільності (так званого «поганого» холестерину).

Через рік після початку кожної з дієт, однак, вага повертався до показника до початку дієти – те ж саме виявилося справедливо і для параметрів здоров’я серцево-судинної системи.

Проте, при середземноморську дієту ефект для серцево-судинної системи зберігався. Автори роботи відзначили, що для досягнення кращого результату, таким чином, необхідно менше зосереджуватися на виборі дієти і приділяти більше уваги тому, як зберегти її результат.