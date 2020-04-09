Под Киевом таксист разоблачил аферистов

В Киевской области таксист разоблачил телефонных аферистов. Об этом сообщили в Ирпенском отделении полиции.

Таксист получил заказ с предложением отвезти пакет с одного места на другое. Заказ показался водителю подозрительным. Он обратился в полицию. По указанным в заказе адресам вместе с таксистом отправились полицейские. В переданном пакете находились деньги. Было установлено, что телефонные аферисты пытались выманить деньги у пожилой женщины по схеме “ваш сын попал в ДТП”.

С помощью бдительного таксиста мошенник был задержан.