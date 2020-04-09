Ученые обнаружили рисунки в древнем саркофаге

Мумии и их саркофаги, которых хранятся в музеях уже не представляют особого интереса для ученых, так как изучены вдоль и поперек, передает FaceNews.ua. Однако бывают и оригинальные находки, которые ученые не замечали годами. Одной из них стал саркофаг с мумией в музее Перта в Шотландии. Неожиданно ученые нашли рисунки с внутренней стороны саркофага.

Мумия покоилась на своем месте более 100 лет. Ученые изучили ее и из-за хрупкости не стали доставать, чтобы сохранить уникальные останки. Мумия при жизни была жрицей или принцессой из Фив ее звали Та-кер-хеб. Она не покидала свой саркофаг с момента обнаружения в начале 20 столетия.

Хрупкость останков ученые объяснили временем и вандалами, которые охотились за легендарными богатствами, которые якобы хранились в саркофагах в Древнем Египте. Шотландские археологи решили выставить саркофаг с мумией на научной выставке, которая планировалась на 2022 год. Во время процедур по дополнительной консервации они случайно обнаружили рисунки на внутренней стороне стенок и крышки саркофага. Эти рисунки ранее никто не видел, так как не заглядывал в саркофаг и практически не открывал крышку.

В процессе исследования египтологи и археологи идентифицировали изображение на дне саркофага, как богиню Аментет или богиня Запада. В мифологии Древнего Египта запад символизировал царство мертвых. Также данная богиня отвечала за плодородие.

Находка в саркофаге при реставрации Фото: Daily Mail

Ученые пояснили, что рисунки внутри оказались сюрпризом, так как никто никогда не открывал саркофаг настолько сильно. На этот раз они также ничего не ожидали там найти. Благодаря находке ученые собираются и далее исследовать саркофаг. Они считают, что эти рисунки и надписи можно расшифровать и узнать историю той, которая покоиться в нем вот уже 3000 лет.

На данный момент известно, что женщину замумифицировали в 760-525 года до нашей эры. Саркофаг и мумия попали в Шотландию в 1936 году в качестве подарка от коллекционера Уильяма Бэйли. Он в свою очередь приобрел мумию и место ее погребения в музее Каира в начале 20 столетия.