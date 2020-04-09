У Авакова замовили медичні маски на 3 мільйони

Столичне ТОВ «Беллавіста Торг» поставить Центральній поліклініці Міністерства внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, масок на 3,2 млн гривень. Про це повідомляє видання 368.media з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно з угодою, компанія протягом 12 днів повинна поставити 200 тис. одноразових нестерильних захисних масок 15,96 гривень. Інформації про матеріал, кількості шарів і виробника в договорі немає, зазначають журналісти.

Вони підкреслюють, що в березні Центр обслуговування підрозділів Національної поліції замовив у ТОВ «Фірма «Технокомплекс» 50 тис. тришарових нестерильних медичних масок на гумках «Славна» (спанбонд + фільтруючий шар-мелтблаун) за 3,21 гривень. Це в п’ять разів дешевше, причому поставка теж передбачалася термінової – протягом 14 днів, говориться в публікації.

А державна «Укрпошта» нещодавно замовила приватному підприємцю 100 тис. захисних масок з двох шарів спанбонду і шару фільтруючого елемента з фіксатором і еластичними вушними петлями по 10,90 гривень. Як зазначає ЗМІ, це в півтора рази дешевше, поставка товару також позначена як «терміновий» — до 10 квітня.

Також у березні управління Національної поліції у Києві замовило ФОПам майже 43 тис. одноразових нестерильних медичних масок без вказівки матеріалу за 12-12,50 гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що входить в титановий бізнес групи компаній Group DF Дмитра Фірташа «Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК) запустив власне виробництво багаторазових захисних масок і приступив до виробництва пробних партій дезінфікуючих засобів (антисептиків) для власних потреб.

Також повідомлялося, що керівник Київської митниці Антон Борисенко та голова Державної митної служби Максим Нефьодов дозволили вивезти з України дві партії медичних масок ffp3 науково-виробничого підприємства «БУК».

Також Україна намагалася продати Словаччині 2 мільйони медичних масок за готівку. А Рада нацбезпеки скасував тендери на купівлю товарів для боротьби з наслідками коронавіруса.

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