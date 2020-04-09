В рясах и с кадилом: в Мелитополе орудуют священники-аферисты (відео)

По канонам, священнослужителям запрещено заниматься подобными вещами.

На днях в Мелитополе вновь заметили “фальшивых” святых отцов, которые гастролируют по региону и собирают с доверчивых граждан пожертвования на проведение различных “религиозных обрядов” и “ремонт храма”. На этот раз аферисты приехали на легковом автомобиле к Рижскому рынку и принялись собирать с прохожих деньги.

Так, аферисты облачились в рясы, взяли в руки крест, кадило, икону и емкость со “священной водой”, которой щедро окропляли прохожих. Также в руках у аферистов был ящик для сбора пожертвований на “реставрацию храма”. Горожане не скупились и достаточно бойко подавали “святым отцам”.

Как оказалось, ни один из мелитопольских священнослужителей не причастен к данному “маскараду”, так как святым отцам запрещено заниматься подобными вещами.

Уже через пару недель предприимчивых “священников” заметили возле запорожского центрального рынка. Аферистам охотно подавали “на реставрацию” мифического храма. Стоит отметить, что мужчины достаточно правдоподобно вжились в роль и многие действительно им поверили.

Будьте бдительны и, перед тем как отдать незнакомцам свои деньги, сто раз взвесьте все “за” и “против”.

: “Риа Мелитополь”