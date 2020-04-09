Депутати відмовилися від своїх зарплат і переводять їх на рахунок Моз. Але це не в Росії

Огляд новин які цікаві мені. Думка автора може не збігатися з думкою читачем. Ранок 8 квітня.

“ФАС запропонувала підвищити ціни на газ для населення на 3%”, пише Комерсант. Як випливає з проекту наказу Газпропа, з 1 липня 2020 року підвищується оптова ціна для населення. У кожному регіоні вона буде різна, але в середньому на 3%. Остання індексація була в 2018 році. Коли як не зараз підвищувати ціни на газ для населення.

У Болгарії депутати відмовилися від своїх зарплат з-за пандемії”, пише Новая Газета. Як пише газета в Болгарії на з’їзді правлячої партії було прийнято рішення відмовитися від виплати зарплати депутатам до кінця епідемії. Гроші будуть переводиться на рахунок міністерства охорони здоров’я.

Це рішення прийнято після того, як Президент Болгарії заявив, що “рішення приймають ситі люди, але багато болгари голодують, а голодна людина вийде на вулицю”. Правильне рішення правильного керівника країни. В першу чергу почати з себе й зі свого багатого оточення.

Дивно, що Болгари не взяли приклад з Росії і не ввели нові податки. Адже, на думку наших мудрих правителів, настільки ефективна міра запрацює аж до 2022 року.

“Москвичам дозволили купувати землю з 60-відсотковою знижкою”, пише Російська Газета. З 6ого квітня набув чинності закон, який дозволяє викуповувати землю під приватними будинками всього за 40 % від кадастрової вартості. А раніше доводилося платити за оренду 0,1% в рік від кадастрової вартості. Наводиться приклад, що середня вартість ділянки землі 2,7 млн в Підмосков’ї за 10 соток. Якщо раніше ви платили оренду, то зараз за 1,08 млн рублів ви зможете його викупити. Знижка пздц яка крута. Але ми ж розуміємо для кого вона була зроблена. У багатьох наших чиновників взяті цілі гектари в оренду на 49 років під 0,1%. І зараз вони видали закон, як це узаконити. Ось така цікава многоходовчка. І цей закон тільки для Москви, а ви і далі купуйте земельні ділянки по повній вартості.

Росія звичайно ж велика країна можливостей.

Любителі оковитої та килимів на стіні, погнали в коментарі обговорювати.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b7506afc720dc00ab2b4802/deputaty-otkazalis-ot-svoih-zarplat-i-perevodiat-ih-na-schet-minzdrav-no-eto-ne-v-rossii-5e8d64aed1f3797840acfd9a