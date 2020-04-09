Олена Зеленська вийшла у світ у сукні українського бренду (фото)

І в ній вона мала вигляд на мільйон.

Те, що перша леді України підтримує українську моду, ні для кого не секрет. Так, нещодавно Олена Зеленська знову обрала сукню вітчизняного демократичного бренду. Цього разу вона з’явилася у вбранні марки MustHave.

В ошатній синій сукні-міді в білий квадрат дружина президента записала відеоанонс “Всеукраїнської школи онлайн”. Доповнила свій аутфіт Зеленська білими кросівками та легкими кучериками.

Наразі така сукня на сайті бренду коштує 1439 гривень.

Серед прихильниць демократичної марки – колишня перша леді Марина Порошенко, Катя Осадча і Джамала.