Печерськ за ціною Троєщини. Оренда квартир в Києві різко дешевшає, зате вдома під столицею злетіли в ціні

У Києві почалося велике переселення — незважаючи на карантин люди з’їжджають з дорогих квартир в більш дешеві. Або взагалі виїжджають з Києва.

Деякі, особливо сім’ї з дітьми, поки тільки доглядають варіанти, і планують переїзд вже після закінчення епідемії. При цьому паралельно атакують господарів — намагаються вибити у них знижку.

Вибирати зараз є з чого.

«Країна» вже писала, що буквально за кілька тижнів карантину ціни на оренду квартир в Києві обвалилися.

З’явилися варіанти, які кілька місяців тому здавалися просто нереальними. Приміром, однокімнатну квартиру з ремонтом в самому центрі Києва — на Бессарабці — можна зняти за 9 тисяч гривень на місяць. Тобто, за ціною (в минулі часи) не найкращою одинички в спальному районі. І з кожним днем таких пропозицій стає все більше.

В довгострокову оренду зараз масово виводять квартири, які раніше здавалися подобово. І це перекроює весь ринок орендованого житла, провокуючи подальший обвал цін.

«Країна» розбиралася, що відбувається на ринку оренди квартир.

Чемоданний настрій

Менеджер однієї зі столичних фірм Аліса, незважаючи на карантин, днями змінила знімну квартиру.

«Знімала однокімнатну на Оболоні за 10 тисяч в місяць плюс комуналка. Все виходило до 13 тисяч гривень. Квартира непогана, і район мені подобається. Але в березні нас відправили у відпустку за свій рахунок. Заощадження вже практично проїла, потрібно економити. Намагалася домовитися з господарем про знижку. Запропонував знизити плату на тисячу гривень на місяць на час карантину. Цього мало, тому вирішила пошукати щось подешевше. І буквально за пару днів на Виноградарі знайшла одиничку з ремонтом всього за 5 тисяч. Раніше вона коштувала 8 тисяч», — розповіла нам Аліса.

У Романа та Ольги, які знімають квартиру на Подолі, ситуація інша. У них двоє дітей, тому з переїздом поки не поспішають. Хоча платити колишню оренду -15 тисяч гривень в місяць за двушку без особливого ремонту — їм вже складно. «Буду говорити з господарем. Запропоную максимум 10 тисяч і нехай вирішує. Якщо не погодиться, з’їмо», — каже Роман.

На валізах» зараз чи не кожен другий квартиронаймач, — кажуть ріелтори. Карантин помітно вдарила по доходах киян. Багатьох відправили у відпустки за свій рахунок і у людей просто закінчуються гроші.

Плюс — з’явилися більш дешеві варіанти і є з чого вибирати. Тому незрозуміло, навіщо переплачувати, якщо можна економити.

За прогнозами фахівця з нерухомості мережі RE/MAX Михайла Артюхова, протягом квітня пропозиція квартир, що здаються в сегменті до 12-13 тисяч гривень на місяць зросте в півтора рази, а найдешевшого житла (до 6-7 тисяч на місяць) — взагалі в 2-3 рази. Це означає, що нинішні орендарі з’їдуть, і господарям доведеться шукати постояльців по новій. Але вже на зовсім інші ціни.

На Бессарабці — 9 тисяч, на Печерську — 11 тися

Одним з головних донорів ринку довгострокової оренди квартир стає сегмент подобової оренди.

З початком карантину подобова оренда зупинилася. Як розповіли нам в агентстві «Рент Київ», попит впав на 95%. «Буквально за три дні клієнти скасували всі бронювання. Раніше нашими головними постояльцями були іноземці. Зараз їх немає, і коли потік відновиться — незрозуміло. Рідкісні бронювання, які йдуть зараз, — для романтичних побачень або на пару ночей для іногородніх українців, які у справах приїхали в Київ», — відзначають в агентстві.

Як кажуть в «Рент Київ», ціни на добову оренду впали на 50%, але під конкретного клієнта і дають велику знижку — 60% і вище.

«Скажімо, трикімнатні VIP-апартаменти на Печерську, які раніше коштували більше 2 тисяч гривень на добу, зараз можна зняти за 700 гривень», — додали ріелтори.

І такі знижки — масове явище.

На спеціалізованому майданчику dobovo двокімнатні апартаменти на бульварі Шевченка, які раніше здавалися майже 2,8 тисяч гривень на добу, зараз пропонуються за 650 гривень.

У квартирі дизайнерський ремонт, нові меблі, великий плазмовий телевізор і навіть ванна-джакузі. За такою ж ціною є студіо на Володимирській (раніше коштувала близько 2 тисяч гривень на добу), одиничка на Басейній (раніше виставлялася за 2,5 тисяч).

Є й дешевші варіанти. Скажімо, квартира на Хрещатику, яка коштувала близько 2,5 тисяч, зараз вставлена за 570 гривень на добу. Одиничка на Шота Руставелі з ремонтом і джакузі подешевшала з 2,2 тисяч до 449 гривень на добу. Однокімнатну квартиру на Лесі Українки з хорошим ремонтом (кухня-студіо, нові меблі, кондиціонер) виставляють за 365 гривень замість 2,2 тисяч на добу.

Тобто, навіть якщо знімати таку квартиру на місяць за посуточному тарифом, то вийде близько 11 тисяч гривень вже з комуналкою. По-суті, це ціна стандартної одиниці в спальному районі до карантину.

Але під довготривалу оренду господарі подобових квартир йдуть на ще більші поступки.

Багато власників житла, які заробляли на подобовій оренді, зараз просто в паніці. Як розповіли нам ріелтори, масово йдуть переговори про зміну умов роботи зі спеціалізованими агенціями по подобовій оренді. Агентства або намагаються вибити собі великі комісійні, або пропонують роботу за відсоток від здачі. А якщо квартира «зависла», то господар, відповідно, нічого не отримує і змушений ще й сам платити за комуналку.

«Деякі власники розривають договори, і намагаються здавати квартири самі. Не всі вірять, що на ринку все так погано, і сподіваються прилаштувати квартиру в довгострокову оренду», — говорять в «Рент Київ».

«Країна» вже писала про одиничці на Бессарабці, яку намагалися здати за 25 тисяч, а потім цінник впав до 9 тисяч на місяць. Але під реального орендаря господар готовий поступитися і здати квартиру за 7 тисяч гривень.

«Люди починають виставляти квартири, спочатку за високими цінами. Їх не ніхто не бере, і у господарів починається паніка. У багатьох таких квартир по 3-4 штуки, і за все треба платити комуналку. Крім того, багато купували квартири якраз в розрахунку на те, щоб відбити їх здаючи в оренду. Але зараз замість постійного доходу людина отримує збитки. Тому намагаються здати хоч за скільки-небудь», — пояснюють ріелтори.

Такі варіанти підійдуть не всім. Господарі квартир не приховують — як тільки карантин закінчиться, і головне — відновиться туристичний потік, вони знову повернуться до подобової оренди. В агентстві Rentals Ukraine кажуть, що вони здають помісячно квартири по своїй базі максимум на три місяці. Одиничка на Костьольній, яка подобово раніше виставлялася за 650 гривень на добу, а зараз за 400 гривень, в довгострокову оренду обійдеться у 10 тисяч гривень на місяць вже з комуналкою.

«Я на Святошино за такі гроші живу. Для мене зараз мало не єдиний шанс пожити в самому центрі Києва, в розкішних апартаментах. Речей у мене не так багато, дітей немає, тому вирішив переїжджати. А через три місяці видно буде. Може, якщо епідемія не закінчиться, оренду і продовжать», — каже Ігор, 25-річний менеджер з продажу однієї з київських фірм.

Киянка Ольга також шукає собі квартиру в центрі. «Є варіанти в мега-місцях дуже гарні за 13-15 тисяч. Але, правда, агентство каже, що договору господарі зараз готові укладати тільки на 6 мсяцев максимум, так як чекають закінчення карантину», — каже Ольга.

Знижки та оренда «за комуналку»

Для ринку довгострокової оренди таке «вторгнення» подобових квартир стало справжнім шоком. Там спостерігається відразу кілька тенденцій.

Одні власники боятися, що втратять орендарів. І тому готові йти на поступки.

«Деякі скасовують орендну плату за квітень, отставлю тільки комуналку. У багатьох квартиронаймачів реально немає грошей — вони сидять у відпустках за свій рахунок, і їх платоспроможність відновиться не раніше, ніж закінчиться карантин і знову будуть платити зарплату. Господарі розуміють — якщо зараз не поступляться, орендарі з’їдуть, а знайти нових на ту ж ціну в карантин буде непросто. Плюс багато власників житла взагалі живуть не в Україні. У них елементарно просто немає можливості навіть приїхати і взяти квартиру після орендарів. Тому йдуть на будь-які поступки, аби квартиранти залишилися», — говорить Артюхов.

Деякі не скасовують оренду за квітень, але готові дати до 50% знижки на два місяці — квітень і травень, а після домовлятися за ціною вже з урахуванням поточної ситуації на ринку.

«Як правило починають просити про скасування оренди за місяць, але багато господарів не погоджуються, а дають знижку від 30% до 70%. Але люди налаштовані рішуче, і ті, хто в цьому місяці отримав знижку в 50%, на травень вже збирається просити 70%», — каже керівник агентства нерухомості Best&Seller Ірина Луханіна.

Інші власники все ще не вірять, що їх знімні квартири раптом різко знецінилися. І не хочуть навіть чути про якісь знижки. Наші читачі розповідають, що спробували домовитися з господарями, але на поступки пішли не всі. Хтось запропонував знижку в 10-15%, а хтось і зовсім нічого не скинув, заявивши, що долар росте і навіть нинішня ціна їм невигідна.

На цінниках квартир, які виставлені в оренду на спеціалізованих сайтах, великого просідання поки не видно.

Скажімо, одиничка на Мінському масиві, а це практично виїзд з Києва і поруч немає метро, пропонується за 9 тисяч гривень на місяць. Тобто, дорожче, ніж одиничка на Бессарабці.

Трійка на вулиці Щорса в центрі Києва виставлена за 33,1 тисяч гривень. Це дорожче, ніж знімати елітні трикімнатні апартаменти на Печерську за посуточному тарифом (21 тисяча в місяць).

За даними OLX середнє зниження орендних ставок на квартири по Київській області включаючи столицю склало 7%. Але квартири, які висять у реченні з початку березня, вже подешевшали на 10-20%. Скажімо, за 5 тисяч можна знайти одиничку на Солом’янці, хоча раніше за неї хотіли 6 тисяч.

Ріелтори кажуть, що під реального орендаря знижки можуть бути більше 30%.

Але зараз ринок ще тільки збирається. Основна «розпродаж» знімних квартир — попереду, — каже Луханіна.

«До початку карантину за березень орендарі вже заплатили. Квітень у багатьох фактично оплачений, так як при оренді платять за перший і останній місяць. Все найцікавіше почнеться в травні. Орендарі просто будуть мігрувати по квартирах у пошуках дешевшого варіанту, знімати одну квартиру на кілька сімей, гикати кімнати та ліжко-місця», — каже Ірина Луханіна.

Адже навіть після карантину добробут налагодиться далеко не у всіх. В Україні прогнозується збільшення безробіття, так і про підвищення зарплат на час кризи багатьом доведеться забути. У той же час інфляція прискориться, тобто, життя буде дорожчати.

«Зараз взагалі можна говорити про оренду за півціни, а то й зовсім за комуналку. Зрозуміло, що в останньому випадку орендар повинен пообіцяти з’їхати в будь-який момент і не заперечувати проти переглядів. На таких умовах, думаю, цілком реально знайти квартиру тільки за комунальні послуги», — підсумував Артюхов.

Заміський бум

А ось заміські будинки і таунхауси зараз розбирають як гарячі пиріжки. Кияни хочуть перечекати карантин не в тісних квартирах, а за містом, на повітрі.

«Дуже високий попит і на оренду і на купівлю. Люди готові дивитися вдома навіть в 100-120 кілометрів від Києва. Все більш-менш доступні за цінами варіанти під оренду (до 1-1,5 тисяч доларів у місяць) вже практично розібрали, більш дорогі поки є (до 3 тисяч доларів на місяць і дорожче)», — кажуть в агентствах.

За даними OLX, високий попит вже позначилося на цінах. Порівняно з березнем минулого року розцінки на оренду будинків по Київській області збільшилися більш ніж на 50%.

Ціни різні і залежать як від якості будинку, так і від природних красот в найближчій доступності, а також від відстані від Києва. Приміром, будинок радянської споруди площею 120 квадратів (3 кімнати) в Глевасі (Васильківський район, 30 кілометрів від Києва) можна знайти за 15-16 тисяч гривень. В Осещині у Вишгородській районі (7 кілометрів від столиці) будинок в 150 квадратів коштує вже близько 28 тисяч гривень в місяць.

У тій же Осещина є і більш дорогі пропозиції. Скажімо, будинок на два поверхи з каміном і альтанкою коштує 2,5 тисячі доларів на місяць.

У Козині в елітному районі Конча-Заспа під Києвом, де зафіксовано спалах коронавіруса і вже десятки хворих, ціни на оренду будинків залишаються захмарними.

За триповерховий особняк у 500 квадратів, розташований на ділянці 15 соток, просять 10 тисяч доларів в місяць. Є також 10 – кімнатний особняк за 16 тисяч доларів на місяць. Таунхауси в закритих котеджних містах в цьому районі пропонують набагато дешевше — по 1-1,5 тисячі доларів.

Але якщо від’їхати від Києва на 60-100 кілометрів, ціни вже зовсім інші. Приміром, у Коржах Баришівського району (близько 80 кілометрів від Києва) будинок можна знайти за 5-10 тисяч гривень в місяць.

Печерськ за ціною Троєщини. Оренда квартир в Києві різко дешевшає, зате вдома під столицею злетіли в ціні оновлено: 9 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0