Розовая Луна: в Украине и мире наблюдали уникальное явление (фото)

Розовую Луну или суперлуние украинцы сегодня наблюдали в утреннем небе. В 5.36 Луна максимально приблизилась к Земле и казалась на 15% больше.

Розовая Луна возникает тогда, когда Луна приближается на минимальное расстояние (перигей) к Земле в период полнолуния.

Следующее суперлуние можно будет наблюдать уже через месяц, 7 мая. Оно станет четвертым и последним в этом году.

Название «Розовый Луна» не связана с цветом нашего спутника. Такое название явлению дали американские племена в честь появления в апреле первых диких флоксов. Поэтому, несмотря на название, цвет Луны вовсе не розовый.