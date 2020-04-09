Тина Кароль в белом платье восхитила нежным образом

Instagram-страница популярной украинской певицы Тины Кароль насчитывает более 1,4 млн подписчиков. В своем микроблоге артистка публикует кадры с фотосессий и концертов.

Тина Кароль

На днях Кароль обнародовала фото, где запечатлена в тренерском кресле “Голоса країни”. На певице белое платье с глубоким декольте, обнажившим грудь Тины.

Тина Кароль

“Такая классная без красной помады”, “Так разцвела!❤️ Кто садовник?”, “Леди”, “Безумно красивое платье”, “бомбически выглядишь!” – комментируют фото поклонники Тины.