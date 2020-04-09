Купуємо ноутбук для роботи і мультимедіа: 250 HP G6

Зараз, коли вся країна живе в очікуванні жахливого вірусу або закінчення карантину, особливо актуальним стає наявність вдома цифрової техніки. У багатьох є смартфони і подібні пристрої, але можливості дозвілля, навчання і роботи з використанням цих пристроїв дуже обмежені. Все, що вдається зробити зі смартфоном — це дивитися ютуб і ставити жовті колобки на постах в соціалках. Ні, так довго не прожити. А найголовніше, що потрібно зберегти у цей важкий час — це розум, людську гідність і бадьорість духу.

Підтримка цих якостей можливе і без цифрових технологій. Але тільки вони дають можливість добувати людині нові знання і відпрацьовувати вміння поза достатку книг. Для нашої мети підійде недорогий, простий і повністю достатній для цих цілей ноутбук Hewlett Packard 250 G6, зазначає видання Новини без кордонів.

Модель HP 250 G6 — машина початкового класу. У 2020 році це означає, що на ній можна робити все, крім гри в комп’ютерні ігри і виробництва тривимірної графіки. За великим рахунком — останні два завдання я б не довіряв ноутбуків взагалі. Можливо, якщо вам потрібно обробляти значні обсяги статистичних даних, то модель цієї серії також не для вас, вважає колектив Kordon.org.ua.

Процесор i3 5005U не призначений блищати в таких завданнях. Це процесор з надмалим вольтажем, спеціально призначений для мобільних і автономних пристроїв. Не блискучий і екран пристрою з роздільною здатністю 1366×768 він не підходить під визначення Full HD. Але не поспішайте думати, що цього мало: для інтернету і відео цього дуже навіть достатньо, для роботи — вище всякої даху. Для зовсім вже задоволення підключіть його до телевізора через HDMI, радить Кордон.

Інтеловський адаптер HD Graphics 620, як я вже казав — не зірка тривимірної графіки, але з планарними завданнями справляється. Оскільки він використовує загальну оперативну пам’ять для своєї роботи я рекомендую відразу придбати додаткові 4Гб оперативної пам’яті. Всього іншого вам точно вистачить!

Головне достоїнство цієї моделі, крім доброго імені Hewlett Packard, у цій моделі — чудова ціна. За 8299 гривень HP 250 — напевно найкращий варіант, далеко перевершує своїх суперників.

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