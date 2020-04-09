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Леся Никитюк показала два образа в масках

10.04.2020

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала образы для выхода из дома в период пандемии коронавируса.

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллаж из двух снимков, на которых запечатлена в разных защитных масках.

На первом снимке Никитюк в ярко-розовом платье-комбинации, на втором – в  черном гольфе, шапочке и перчатках.

“В чем лучше выйти за хлебом?” – спросила она.

 

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В чому краще вийти за хлібом??? 1/2? #залишайсявдома #stayhome #thisismylookoftheday

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 7 Кві 2020 р. о 4:56 PDT

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