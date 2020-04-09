Леся Никитюк показала два образа в масках

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала образы для выхода из дома в период пандемии коронавируса.
Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram коллаж из двух снимков, на которых запечатлена в разных защитных масках.
На первом снимке Никитюк в ярко-розовом платье-комбинации, на втором – в черном гольфе, шапочке и перчатках.
“В чем лучше выйти за хлебом?” – спросила она.
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В чому краще вийти за хлібом??? 1/2? #залишайсявдома #stayhome #thisismylookoftheday