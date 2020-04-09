Растаможка «евроблях» может сильно подешеветь: что известно

Вопрос урегулирования стоимости растаможки автомобилей на иностранной регистрации в Украине стоит ребром уже не первый год. И прошлый президент, и нынешний, всячески обещали уладить ситуацию, чтобы покупка автомобиля для украинцев не была роскошью, а обычным делом.

При этом зачастую покупая автомобиль заграницей человеку приходится заплатить за его растаможку сумму, которая превышает стоимость транспортного средства. Есть случаи, когда стоимость этой процедуры в несколько раз выше стоимости самого авто.

Но недавно для автолюбителей появились хорошие новости от руководства нашей страны. Дело в том, что в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, который может заметно понизить стоимость растаможки автомобилей на евробляхах.

Речь идет о законопроекте № 3270. Сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады и точные сроки рассмотрения его в зале заседаний парламента пока не озвучиваются.

Как говорят авторы законопроекта, в среднем в нашей стране бывший в использовании автомобиль стоит от 40 до 70 процентов дороже, чем в странах Европейского союза. Таким образом, такая наценка никак не соответствует задекларированной цели движения Украины в сторону евроинтеграции, считают депутаты, разработавшие законопроект.

Чтобы понизить стоимость его авторы предложили рассчитывать при ввозе автомобиля НДС без учета акцизной ставки и пошлины.

После того, как законопроект № 3270 рассмотрят в профильном комитете украинского парламента, его должны передать на рассмотрение Кабмина. Только после рассмотрения правительства его передадут на утверждение депутатов Верховной Рады.

Как известно, с начала этого года в Украине ввели новые штрафы для автолюбителей, которые завезли свои транспортные средства на территорию страны с нарушением таможенного законодательства. Так, за такие нарушения владельца автомобиля могут оштрафовать на сумму, которая достигает 170 тысяч гривен.

: U-News