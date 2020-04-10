Уровень загрязнения воздуха в Киеве побил все допустимые нормы

Жители Киева уже который день не могут даже проветрить квартиру из-за того, что на улице ужасный смог, передают «vesti.ua».

Очень сильные пожары зафиксированы в Чернобыльской зоне и даже в самом Киеве, что привело к самому высокому загрязнению воздуха в столицы по состоянию на утро, 7 апреля.

К примеру, эксперты говорят, что максимальный уровень загрязнения воздуха в городе может быть с показателем 50. Но сейчас он уже зашкаливает за 100 единиц. Практически по всему городу ситуация критическая. На Позняках уровень загрязнения на уровне 160 единиц, а на Троещине вообще почти 170. На Боощаговке и на Выдубичах – по 110 единиц.

Чище всего пока на Леском массиве – 53 единицы, но при обычных вводных даже этот показатель является критичным. Даже в городах-спутниках столицы воздух очень грязный. Например, в Ирпене загрязненность составляет более 150 единиц.

Помимо этого в течение последней недели в Киеве зафиксировано значительное превышение гранично допустимой нормы диоксида серы, диоксида азота и формальдегида в воздухе. Даже среднесуточные показатели этих элементов очень высоки. Например, диоксид серы в воздухе превышает норму более чем в два раза. Замеры проводились на Бессарабке, в районе станции метро «Демеевская», на проспекте Победы и в районе станции метро «Святошин», а такоже на улице Семена Скляренко и Александра Довженко.