Біля палацу Шувалова на Черкащині знайшли історичні артефакти

Монети різних століть, елементи старовинного одягу та побуту черняхівської культури знайшов тальнівчанин Костянтин Кутвіцький поблизу Мисливського палацу графа Шувалова, що в місті Тальне. Як розповів Суспільному дослідник пам’ятки архітектури Валентин Гордєєв, територія навколо палацу цікава не лише артефактами, а й особливостями ландшафту.

Повідомляє Суспільне

Артефакти охоронець Мисливського палацу графа Шувалова, що у Тальному, Костянтин Кутвіцький знайшов на території англійського лісопарку. Він оточує палац та займає площу близько шестисот гектарів. Серед знахідок – підкова козацької доби, монети часів царизму, польської шляхти та елементи одягу.

– Я здавна цікавився історією англійського лісопарку графа Шувалова, так само палацу, який у ньому знаходиться. Тому у мене така завзятість – викопувати історію із землі і її вивчати, – каже Костянтин Кутвіцький

Костянтин говорить, що колись тут вирувало життя: власники палацу організовували полювання, прогулянки верхи, а в озерах, що на території парку, розводили форель. Про те, що ця місцевість багата на знахідки, розповідає і журналіст та краєзнавець Валентин Гордєєв. Чоловік цікавився історією, відродженням палацу та паркових угідь. На основі досліджень написав книгу:

– Для полювання була дальше місцевість, і навіть був звіринець, в якому, розповідали мені очевидці, були леви, були тигри, – каже журналіст та краєзнавець Валентин Гордєєв.

Валентин додає, що унікальні в парку не лише знахідки, а й рослини, яких тут налічується до сорока видів, та водойми. Краєзнавець показує криницю з лікувальною водою:

– Це записано у медичних картках людей, які зараз живуть здорові у Тальному, родичі, до речі, Шевченка. Їм ставили діагноз “камінці”. Тож брали вони цю воду коли приїжджали на лікування. Потім лікарі виявили, що камінців уже нема, – Валентин Гордєєв.

Два кілометри пішки по воду з криниці ходить тальнівчанин Петро Сліпоконь, він бере тут воду вже шість років.

Костянтин Кутвіцький вважає, що територію парку потрібно досліджувати та оберігати. А на основі своїх знахідок в майбутньому для відвідувачів мріє створити музей.