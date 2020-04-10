Повінь – зміна системи

Menu
Close

Біля палацу Шувалова на Черкащині знайшли історичні артефакти

10.04.2020

Монети різних століть, елементи старовинного одягу та побуту черняхівської культури знайшов тальнівчанин Костянтин Кутвіцький поблизу Мисливського палацу графа Шувалова, що в місті Тальне. Як розповів Суспільному дослідник пам’ятки архітектури Валентин Гордєєв, територія навколо палацу цікава не лише артефактами, а й особливостями ландшафту.

Повідомляє Суспільне

Артефакти охоронець Мисливського палацу графа Шувалова, що у Тальному, Костянтин Кутвіцький знайшов на території англійського лісопарку. Він оточує палац та займає площу близько шестисот гектарів. Серед знахідок – підкова козацької доби, монети часів царизму, польської шляхти та елементи одягу.

– Я здавна цікавився історією англійського лісопарку графа Шувалова, так само палацу, який у ньому знаходиться. Тому у мене така завзятість – викопувати історію із землі і її вивчати, – каже Костянтин Кутвіцький

Костянтин говорить, що колись тут вирувало життя: власники палацу організовували полювання, прогулянки верхи, а в озерах, що на території парку, розводили форель. Про те, що ця місцевість багата на знахідки, розповідає і журналіст та краєзнавець Валентин Гордєєв. Чоловік цікавився історією, відродженням палацу та паркових угідь. На основі досліджень написав книгу:

– Для полювання була дальше місцевість, і навіть був звіринець, в якому, розповідали мені очевидці, були леви, були тигри, – каже журналіст та краєзнавець Валентин Гордєєв.

Валентин додає, що унікальні в парку не лише знахідки, а й рослини, яких тут налічується до сорока видів, та водойми. Краєзнавець показує криницю з лікувальною водою:

– Це записано у медичних картках людей, які зараз живуть здорові у Тальному, родичі, до речі, Шевченка. Їм ставили діагноз “камінці”. Тож брали вони цю воду коли приїжджали на лікування. Потім лікарі виявили, що камінців уже нема, – Валентин Гордєєв.

Читайте також:   Немецкий историк осудил политика за его антисемитскую позицию

Два кілометри пішки по воду з криниці ходить тальнівчанин Петро Сліпоконь, він бере тут воду вже шість років.

Костянтин Кутвіцький вважає, що територію парку потрібно досліджувати та оберігати. А на основі своїх знахідок в майбутньому для відвідувачів мріє створити музей.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *