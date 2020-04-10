Представник ВООЗ назвала найбільш явний симптом коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала самий явний симптом при зараженні коронавірусом. Про це повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс.

За її словами, лихоманка і температура більше 38 градусів є головними симптомами при коронавірусі. Вона підкреслила, що з цим стикаються понад 90 відсотків хворих.

Також вона розповіла, що хворі найчастіше прокидаються серед ночі в помутнінні і не розуміють, що відбувається навколо, передає .За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,2 мільйона заражених коронавірусом. З них близько 56 тисяч померли, ще 223 тисячі людей вилікувалися. В антилідерах рейтингу опинилися США, Іспанія, Італія і Німеччина.