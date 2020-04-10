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Представник ВООЗ назвала найбільш явний симптом коронавірусу

10.04.2020

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала самий явний симптом при зараженні коронавірусом. Про це повідомила представник ВООЗ Маргарет Харріс.
За її словами, лихоманка і температура більше 38 градусів є головними симптомами при коронавірусі. Вона підкреслила, що з цим стикаються понад 90 відсотків хворих.
Також вона розповіла, що хворі найчастіше прокидаються серед ночі в помутнінні і не розуміють, що відбувається навколо, передає .За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,2 мільйона заражених коронавірусом. З них близько 56 тисяч померли, ще 223 тисячі людей вилікувалися. В антилідерах рейтингу опинилися США, Іспанія, Італія і Німеччина.

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