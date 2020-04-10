Выкрутились: пользователей Сети развеселили креативные способы выгула животных

До 24 апреля в Украине введен карантин. Согласно последним правилам людям старше 60 лет запрещено выходить на улицу. Остальные же могут выходить на улицу только в случаях крайней необходимости: визита в аптеку или магазин. Также разрешен выгул собак. Но что делать тем, у кого нет четверолапого друга? Житель поселка Слобожанское Днепропетровской области нашел выход и на прогулку к супермаркету взял с собой курицу на поводке.

На видео видно, что курица так и рвется попасть в магазин. Для того, чтобы задержать “питомца” и не потерять поводок, хозяину пришлось пробираться между стеной и мусорным баком. Необычное зрелище знатно повеселило прохожих.

Карантин заставляет креативить всех. Например, жительница Сербии, чтобы выгулять собаку и не выходить из дома, спускает ее с балкона на длинном поводке. После прогулки по газону, хозяйка аккуратно подтягивает поводок и медленно поднимает собаку на балкон.

Житель Лимассола Вакис Деметриу, который вынужден придерживаться самоизоляции, не оставил свою собаку без прогулок. На “помощь” ему пришел дрон. Судя по кадрам на видео четверолапый друг абсолютно доволен.