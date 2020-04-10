Под Киевом поджигатель травы набросился на спасателей

Возгорание травяного настила пожарные заметили в селе Белогородка Киево-Святошинского района. На улице Житомирской горел мусор, рядом с ним – травяной настил, а дальше – хозяйственные постройки.

Бойцы ГСЧС остановились, чтобы ликвидировать пожар и предотвратить дальнейшее распространение пламени. Во время тушения огня к ним вышел местный житель и сказал, что это он устроил пожар. Мужчина начал агрессивно себя вести, нецензурно ругаться и бросаться на пожарных.

На место вызвали местных представителей Национальной полиции. На хулигана составили протокол по ст. 173.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области, за минувшие сутки спасатели потушили 78 возгораний травы на площади 108,105 га