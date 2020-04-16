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Коболєв відмовився оприлюднити зарплати топ-менеджменту «Нафтогазу»

16.04.2020

Андрій Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відмовився надати інформацію про розмір зарплати керівництва компанії на запит першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Як повідомляє «Країна», Стефанчук 5 березня направив депутатський запит Коболєва, в якому вимагає надати інформацію про розмір зарплати керівництва компанії. Стефанчука цікавили, зокрема, оклади і премії членів правління, топ-менеджерів, а також членів спостережної ради «Нафтогазу».

Однак Коболєв відмовився називати зарплати співробітників. У відповідь він вказав, що відомості про зарплати за 2019 рік та за січень-лютий 2020 року є конфіденційними даними. І послався на Конституцію, яка не допускає збирання особистих даних.

У теж час видання наводить слова якогось джерела, який називає аргументацію Коболєва не має під собою підстав. Як аргумент наводиться те, що зарплата керівників державної компанії є предметом безумовного суспільного інтересу, бо її ніхто не має права приховувати від депутатів. Також є постанова Кабміну, яка чітко визначає, що розмір заробітної плати не може становити комерційну таємницю та її зобов’язані надавати за запитом державних органів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нова зарплата Коболєва складе 800 тисяч гривень, що в два рази менше, ніж було у нього за попереднім контрактом в газовій компанії України. Крім того Коболєв не буде отримувати премії. Зокрема скасовується бонус керівникам «Нафтогазу» за Стокгольмський арбітраж, що становить близько $3 млн.

Нагадаємо також, що Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» продовжувати контракт з Коболевым.

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SKELET-info

Коболєв відмовився оприлюднити зарплати топ-менеджменту «Нафтогазу» оновлено: 16 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0

 

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