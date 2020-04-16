Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відмовився надати інформацію про розмір зарплати керівництва компанії на запит першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Як повідомляє «Країна», Стефанчук 5 березня направив депутатський запит Коболєва, в якому вимагає надати інформацію про розмір зарплати керівництва компанії. Стефанчука цікавили, зокрема, оклади і премії членів правління, топ-менеджерів, а також членів спостережної ради «Нафтогазу».

Однак Коболєв відмовився називати зарплати співробітників. У відповідь він вказав, що відомості про зарплати за 2019 рік та за січень-лютий 2020 року є конфіденційними даними. І послався на Конституцію, яка не допускає збирання особистих даних.

У теж час видання наводить слова якогось джерела, який називає аргументацію Коболєва не має під собою підстав. Як аргумент наводиться те, що зарплата керівників державної компанії є предметом безумовного суспільного інтересу, бо її ніхто не має права приховувати від депутатів. Також є постанова Кабміну, яка чітко визначає, що розмір заробітної плати не може становити комерційну таємницю та її зобов’язані надавати за запитом державних органів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що нова зарплата Коболєва складе 800 тисяч гривень, що в два рази менше, ніж було у нього за попереднім контрактом в газовій компанії України. Крім того Коболєв не буде отримувати премії. Зокрема скасовується бонус керівникам «Нафтогазу» за Стокгольмський арбітраж, що становить близько $3 млн.

Нагадаємо також, що Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити наглядовій раді НАК «Нафтогаз України» продовжувати контракт з Коболевым.

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ДОСЬЄ: Андрій Коболєв. Непомітний «ветеран» газової труби

SKELET-info

Коболєв відмовився оприлюднити зарплати топ-менеджменту «Нафтогазу» оновлено: 16 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0