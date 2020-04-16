Аваков зустрічався з Поліщуком, фірми з орбіти якого виграли тендер МВС на 50 мільйонів

Власник мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук міг відвідувати Міністерство внутрішніх справ після одержання фірмою з його орбіти замовлення без тендеру від госпіталю МВС на 47 млн грн. Також поліція розслідує справу про махінації банку «Михайлівський» коли його реальним власником був Поліщук, йдеться в сюжеті телепрограми «Наші гроші з Денисом Бигусом».

Повідомляється, що 31 березня журналісти програми помітили, як у двір МВС заїхали авто марки Rolls-Royce Phantom в супроводі Mercedes. Обидві машини записані на компанію з орбіти Поліщука.

«Візит в МВС Rolls-Royce Phantom, яким користується Поліщук, відбувся через кілька днів після того, як 27 березня Центральний госпіталь МВС уклав угоду з ТОВ «Технополіс 15» про закупівлю засобів захисту від коронавіруса на 47,32 млн грн. При цьому фірму обрали без конкурсу, вартість коштів була дорожче аналогічних закупівель поліції», – сказано в матеріалі.

Основний вид діяльності компанії, яка до цього не перемагала на тендерах — торгівля побутовими електротоварами. Вона також пов’язана з Поліщуком.

Як сказано в сюжеті, під час дії карантину, активним ініціатором якого був глава МВС Арсен Аваков, відомство відвідували тодішній міністр фінансів Ігор Уманський, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який приїхав до МВС через день після свого призначення.

Журналісти нагадали, що під час розслідування справи по банку «Михайлівський» суд заарештував активи інших компаній Поліщука, який володів банківською установою до визнання його неплатоспроможним. Але поки причетність бізнесмена не довели – справою досі займається Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань і Нацполиция.

«Правоохоронці оголосили підозри колишньому виконуючому обов’язки голови правління «Михайлівського» і шести посадовим особам. А ось арешти на активи, що пов’язані з Поліщуком, накладені в рамках проведення розслідування — знімаються», – сказано в розслідуванні.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення по суті позовних вимог, яким відмовив Поліщуку в задоволенні позову до Національного банку України про захист ділової репутації.

До цього суд в черговий раз підтвердив, що визнання банку «Михайлівський» неплатоспроможним є законним.

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Аваков зустрічався з Поліщуком, фірми з орбіти якого виграли тендер МВС на 50 мільйонів оновлено: 16 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0