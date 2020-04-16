Михайло Ходорковський прокоментував пропозицію Кудріна взяти 30 трлн рублів вкладів росіян в банках в держпозики

Нестандартна новину, яка вимагає пояснення. Що таке держпозики? Одна з форм кредиту, при якому позичальником виступає держава. Тобто, пан Кудрін запропонував взяти 30 трильйонів рублів росіян (така сума лежить у внесках в банках) у банках, потім повернути, коли-небудь. Роздруковувати кубушку вони не збираються, придумали новий прикол — взяти кредит в російських банках, а гроші банку — це гроші народу, їх вклади. Дуже розумно.

Мені здається, або держава від випадку до випадку перестрибує, але лише б не вводити НС і не відкривати Фонд Національного Добробуту? Кудрін дав інтерв’ю РБК, де розповів, що потрібно для перезапуску російської економіки в разі затяжної кризи — 30 трильйонів рублів повинно вистачити. Як працюють банківські вклади людей? Банки видають їх у вигляді кредитів, вірно?

Путін і Кудрін

Це вільні гроші, тому коли оголосили про податок на вклади понад 1 мільйона рублів (або вище ставки ЦБ), люди побігли знімати гроші. Це величезне навантаження на банки, а значить вони не зможуть видавати кредити, якщо росіяни витягли всі гроші. Тому, незабаром, держава може взяти гроші у внесках в кредит у банків — це і буде держпозики. Фух, сподіваюся вийшло пояснити, що хоче зробити Кудрін. Зазвичай, коли влада щось обговорюють або згадують — це збувається. Я не закликаю знімати гроші, але подумайте.

Чомусь люди пропустили цю новину мимо вух, один Ходорковський зазначив, що готується якась афера иhttps://twitter.com/mich261213/status/1250178993892012032″ target=”_blank” rel=”nofollow”> прокоментував пропозицію Кудріна в Twitter. Михайло Ходорковський https://twitter.com/mich261213″ target=”_blank” rel=”nofollow”>запитав своїх передплатників: ви ще серйозно думаєте, що Росія буде виплачувати гроші своєму народові? Ми не в Британії, не в Німеччині — ми в Росії і прозвучало таке речення. Держава візьме наші гроші собі — https://twitter.com/mich261213/status/1250178993892012032″ target=”_blank” rel=”nofollow”>щось Ходорковському підказує, що це не просто слова.

Михайло Ходорковський https://twitter.com/mich261213/status/1250178993892012032″ target=”_blank” rel=”nofollow”>впевнений, що держава не буде виплачувати гроші громадянам Росії, не будуть роздруковувати кубушку, про яку так багато слів останнім часом (ФНД). Нам трохи привідкрили завісу таємниці, спасибі Кудріну за це. Влада планує взяти наші вклади в банках в кредит у банків. Там лежить 30 трильйонів рублів. Це не просто слова, і Росія звернеться до цієї схеми, якщо буде зовсім погано. Але уявімо таку ситуацію, держава взяла наші вклади в держпозики — що далі?

https://twitter.com/mich261213/status/1250432312023511049″ target=”_blank” rel=”nofollow”>За даними Левада, 75% росіян вважає, що Путін працює заради силовиків і олігархів. https://twitter.com/mich261213/status/1250432312023511049″ target=”_blank” rel=”nofollow”>Михайло Ходорковський відзначив, що це може означати одне: або у нас в країні 75% олігархів і силовиків, або нинішній рейтинг Путіна не перевищує 20-25%. Якщо держава нишком візьме держпозики у банків — нічого доброго з цього не вийде, особливо якщо ці гроші не будуть повернуті. А нам доведеться працювати ще більше. Печаль, біда і одні сумні новини. «Великі» економісти у нас коштують у влади.

Гаразд, припустимо. Чому ФНБ не хочуть розкривати? Ходять чутки, що всі гроші звідти були витрачені на ЧС-2018 року з футболу. Тоді на славу все було проведено, іноземців вшанували, а ось гроші, мабуть, скінчилися. Аж довелося пенсійну реформу під час ЧС приймати, щоб не зовсім збанкрутувати.

На словах Путіна хоч і є 13 трильйонів рублів в ФНБ, але ми їх ніколи не побачимо по всій видимості, навіть якщо буде голод. Сподіваюся, що до такого не дійде Росія і все скоро скінчиться. Хоча, бачачи сьогоднішнє метро Москви — до осені посидимо на хлібі і воді будинку. На жаль і ах.

https://zen.yandex.ru/media/end2/mihail-hodorkovskii-prokommentiroval-predlojenie-kudrina-vziat-30-trln-rublei-vkladov-rossiian-v-bankah-v-goszaim-5e94bd1b18bc2307840c76ee