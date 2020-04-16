Буржуазна суспільно-економічна формація 1ч.

Тема – «Буржуазна суспільно-економічна формація та її періоди».

Передмова – Карл Маркс до 2-го видання «Капіталу» та роботу Леніна «Імперіалізм як найвища стадія капіталізму».

Буржуазна суспільно-економічна формація зародилася приблизно 500 років тому. В надрах феодальної суспільно-економічної формації. Зародилася вона з появою так званого Магдебурзького права для міст. Королям потрібні були помічники в боротьбі проти великих феодалів, які влаштовували міжусобні війни, і дестабілізували всю країну. Згадаймо війну Червоної і Білої троянди, бургундців і арманьяков, гфельфов і гібелінів. Тут багато що можна згадати в історії Європи. Магдебурзьке право дало можливість кріпосному селянинові, убежавшему від феодала, проживши в місті 1 рік і 1 день, звільнитися від кріпосної залежності. Саме міста стали тим майданчиком, де стала зароджуватися промисловість, яка ведеться вже не натуральним способом, коли робили ті вироби, які необхідні їм самі, а системою дрібносерійного виробництва. З’явилися різні ремісничі гільдії і цьому сприяло ще кілька факторів. По-перше, Селянська війна в Німеччині, коли передреформене стан Німеччини, як комплекс різних німецьких князівств, зменшилася на 70%. Серйозні повстання в Англії, типу повстання Уота Тайлера і Благочестивого паломництва. Хоча вони носили, з боку Благочестивого паломництва, релігійний характер, а з іншого – повстання проти засилля аламбарских купців. Тим не менш, вони так само сприяли накопиченню жителів у містах. Те, що нам відомо з історії під назвою «обгородження», коли англійські феодали зганяли селян з землі, розводячи там овець. З одного боку – це дало можливість з’явитися великій кількості незайнятих робочих рук, з іншого – потрібні були відповідні ткацькі мануфактури, щоб обробляти шерсть на нитки для тканини. Більш того, феодальної армії знадобилося велику кількість зброї. Не тільки для того, щоб здійснити свої експансійні дії в Європі, підійшла епоха Великих географічних відкриттів, коли, повільно, але вірно, був колонізований Американський континент, почалася колонізація Африки, Ост-Індська компанія, власне кажучи, промислова компанія, почала захоплення Індії. На все це необхідно було вже виробництво в дрібносерійних і серійних обсягах. І ось тут якраз ці 2 чинника зіграли свою роль. З одного боку – наявність підготовлених фахівців, з іншого – колосальний попит на вироби, виготовлені більш механізованими способами. Та ж сама парова машина Уатта, яка дала можливість отримувати рух для устаткування, тобто вона вже починала обертати верстати. Таким чином, ми отримали 1 період в історії капіталізму, який був названий «капіталізм вільної конкуренції», коли колосальний попит на вироби механічного виготовлення різного роду продукції моментально знаходив покупця, який все це раскупал і таким чином давав можливість розширювати виробництво і його удосконалити. Практично було знижено такий прояв в капіталізмі, як конкуренція, оскільки будь-яке виробництво виробів механічної промисловості при колосальному попиті знаходило свого покупця.

Отже, капіталізм періоду вільної конкуренції — це капіталізм виробничий. Вже в середині 19 століття, після наполеонівських воєн, які практично знищили феодальну аристократію, практично у всій Європі, звільнилося велика кількість кріпосних селян. З одного боку вони стали орендарями, так звані кляйн-бюргери, з іншого боку, велика кількість людей зосередилося в містах для виробництва продукції. Тут свою роль почала грати знову зароджується фінансова система. Якщо 17-18 століття – це велика кількість самих різних грошових знаків, які виробляли всі, кому не лінь, і держава, і феодали, то з появою в Англії такого фінансиста, як Джон Лоу, стало можливим замінити металеві гроші на паперові. Що дало можливість, по-перше, до перенесення значної кількості грошового фінансового капіталу з країни в країну, по-друге, понудило банки, які випускали ці грошові знаки, які накопичили достатню кількість капіталу, шукати їм застосування. Саме банківська система почала свої дії з фінансування промисловості, чим викликала бурхливе зростання промисловості, значну концентрацію і капіталів, і робочої сили. Більше того – це прямі інвестиції в ті чи інші виробництва — те, що надалі в. І. Ленін називав «злиттям банківського і промислового капіталу» і утворенням на їх базі фінансової олігархії. Виділилися компанії, які значну частку ринку того чи іншого продукту подгребли під себе. Більш того, використовуючи свою національну державу, як захист для своїх капіталів, воно змогло створити сфери впливу для своїх підприємств, в яких вони мали ексклюзивне право реалізації свого продукту, не допускаючи туди конкурентів. І в. І. Ленін говорив про це періоді, який називав імперіалізмом — це час утворення великих імперій. Зокрема, Британська імперія, Османська, Російська, Німецька. Ось французи, після поразки Наполеона, вже створити свою імперію не змогли, хоча спочатку володіли значною кількістю заморських колоній. Тут в. І. пише, що «імперіалізм – це по перевазі монополістичний капіталізм», коли монополії зосередили у своїх руках значну концентрацію капіталу (грошей) і робочих рук – з одного боку, з іншого — випускають ексклюзивної товар, який крім них ніхто не мав право випускати і нарешті, мали ексклюзивне право торгівлі товаром у своїх сферах впливу. В. І. Ленін дав визначення імперіалізму, виділив 5 ознак цього періоду капіталізму:

— гранична концентрація капіталу така, що додало виробництва суспільний характер;

— освіта всесвітніх спілок, міжнародних союзів капіталістів;

— злиття банківського та промислового капіталу й утворення на їх базі фінансової олігархії;

— вивезення капіталів набуває пріоритетне значення перед вивезенням товарів, на відміну від капіталізму вільної конкуренції;

— завершений поділ світу між провідними капіталістичними державами.

Ми бачимо, що світ в імперіалізмі представляв собою тандем метрополія-колонія. Малося приблизно 5-6 держав, які свої сфери впливу розділили: Великобританія, Північно-американські Сполучені Штати, Росія, Австро-Угорщина та частково Німеччина. Те що в Німеччині не було колоній і викликало франко-прусську війну, завдяки якій і утворилася Німецька імперія. Причому, Пруссія Бісмарка тоді перемогла як Австро-Угорщину, яка з цього моменту остаточно перейшла під повний вплив Німецької імперії незважаючи на те, що сама була імперією, так і розгром Франції під Седаном надовго вибив Францію з концерту європейських держав. До цього ж періоду відноситься поразка Росії в Кримській війні, яка змусила Росію перейти до створення свого виробництва, хоча б частково. Правда, це виробництво до Першої світової війни було майже захоплене іншими країнами. Північна частина Росії – це переважно володіння німецького капіталу, південно-захід Росії – це франко-бельгійський капітал, північ Росії, Поволжя і Бакинська нафта – англійці, Красноярський край – контроль США, так само, як і Камчатка, і Приморський край це Японія, яка теж увійшла до складу світових імперій після її перемоги над Російською імперією. Вона змогла придбати значну частину Китаю – Манжурию, Корею, південний Сахалін і Курильські острови.

До початку Першої світової війни світ виявився повністю поділений між провідними капіталістичними державами, і це якраз і призвело до загострення антагоністичних протиріч імперіалізму різних країн. Війна стала неминучою. Недарма її назвали Першої світової. В результаті цього у світі відбувся черговий переділ. Зникли Російська імперія, Австро-Угорська імперія, Германська імперія та Османська. Територія Німецької імперії, частково Російської імперії, Австро-Угорської імперії – це слов’янські землі, угорські та італійські. Османська імперія повністю втратила свої володіння в Африці і практично втратила свої території в Палестині. Придбали на цьому більше всіх французи: вони захопили більшу частину німецьких колоній. Англія зміцнила своє становище в Індії. Власне кажучи, саме тоді була витіснена Португалія – був захоплений острів і порт на узбережжі Гоа. І природно, цей період імперіалізму тривав, тому що існувала колоніальна система світу.

Друга світова війна – це спроба Німеччини відновити своє лідируюче становище у Європі та повернення приналежних їй територій: Рейнська область, Сілезія, Богемія (Чехословаччина), Ельзасу і Лотарингії. І все це відбувалося під прапором боротьби проти комунізму. Англійці і французи, Штати тоді грали дуже маленьку роль, намагалися будь-якими шляхами повернути Гітлера на схід, для того щоб знищити радянська держава і розділити його території. Чим скінчилася Друга світова війна ми знаємо. Справа в те, що вся континентальна частина Європи, за винятком Швейцарії, прийняла участь у Другій світовій війні на боці Гітлера. То чи прямими поставками солдатів в контингент армії, атаковавшей СРСР – Угорщина, Румунія, Фінляндія, Словаччина, Італія, Іспанія, то посилкою добровільних есесівських контингентів: дві дивізії СС з Франції, дивізії СС з Бенілюксу, дивізії СС данська – Нордланд, скандинавська СС “Вікінг”, Ваффен СС в Прибалтиці, армія Крайова у Польщі і бандерівці на Україні. Повинен відзначити, що бандерівців на території СРСР до 1939 року не було, оскільки вони діяли на території Польщі. Ці території знову стали радянськими після розгрому Польщі і денонсацією Радянською Росією Ризького мирного договору, за яким Польща в результаті перемоги над СРСР у 1920-му році відкинула їх на свою користь.

Друга світова війна підкосила певною мірою імперіалізм. Вже не було поділу світу між провідними капіталістичними державами. Ліквідація колонізації в 1961 році і освіта близько 200 нових держав завершив цей процес імперіалізму. Було знищено ексклюзивне право тієї чи іншої корпорації на сфери впливу і це підвело капіталізм дуже серйозної кризи на початку 1970-х років. За Бреттон-Вудської системи в 1944 році фунт стерлінгів був замінений американським доларом. З цієї миті, можна вважати, починається новий етап капіталізму, який характеризується створенням наднаціональних структур і зміною способу виробництва. У чому це полягає? Наднаціональні структури – це ООН і Міжнародний валютний фонд, яких створили практично тоді ж. Далі було початок Європейського Співтовариства — договором Франції і Німеччині – це Союз вугілля і сталі. Для того, щоб Франція і Німеччина в Європі між собою більше не воювали. Пізніше в 1949 році було створено НАТО під вивіскою боротьби проти комуністичної експансії. З’явилися різні структури у вигляді наднаціональних судових органів – міжнародні трибунали, за прикладом Нюрнберзького трибуналу.

В результаті ми підійшли до нового етапу капіталізму. Зародився він у Бреттон-Вудської системи і остаточно утвердився на початку 70-х років, коли Америка відмовилася від золотого забезпечення своєї валюти, яка стала світовою резервною валютою. З цього моменту, це були пусті папірці. Довгий час стояла так звана система SWIFT, система оплати через долар, купівлі та продажу своїх товарів – ось зараз вона панує над світом. Сформувалася ГААТ (СОТ), в статуті якої записано, що відображено у великому кількість країн, в тому числі і РФ у своїх Конституціях, що світове право має пріоритет перед національним законодавством.

В результаті цього почав свій шлях новий етап капіталізму. Тут справа ось у чому, в. І. Ленін справедливо назвав імперіалізм — капіталізмом епохи світових воєн і пролетарських революцій. Гранична концентрація виробництва надавало виробництва суспільний характер. Суспільний характер виробництва – це можливість трудового колективу впливати на процес виробництва: прискорювати, уповільнювати, зупиняти. Капіталіст змушений був погоджуватися з умовами страйкуючих робітників, або тимчасово закривати підприємство з

припиненням виплати зарплати, так званий локаут. І тоді капіталізм створив нову систему виробництва – холдингову систему. Це означає расконцентрацию виробництва з метою насамперед ліквідації його суспільного характеру. Виробництво расконценрировано, розкидано по різних країнах. Більш того, там створено значну кількість юридичних осіб, які самі власними коштами на виробництво не

володіють. Вони беруть їх в оренду у холдингу. І монополії були замінені транснаціональними корпораціями. Хоча зараз подекуди ці монополії залишилися, це процес, як ви розумієте, тривалий. Сьогодні можна десь знайти навіть залишки капіталізму вільної конкуренції, коли дрібний власник виготовляє і продає якийсь продукт. Як і у монополії є залишки імперіалізму, але вони вже не відіграють переважну роль. Більш того, система прийнятих антимонопольних законів, змушує великі виробництва дробитися.

Що являє собою, на відміну від монополії, транснаціональна корпорація? Монополія економічно характеризується наявністю контрольного пакета акцій, тобто 50% плюс 1. І той, хто тримає це кількість акцій, він і визначає, як економічну, так і фінансову політику монополій. В транснаціональній корпорації немає одного власника. Володіє транснаціональною корпорацією збори акціонерів. Та поняття контрольного пакету акцій не існує. Існує блокуючий пакет акцій. В різних корпораціях по-різному, але це – 25-27% акцій. Власник блокуючого пакету акцій може заблокувати будь-яке рішення, але і свого провести не може, тому що питання вирішується на зборах акціонерів загальним голосуванням. Сама по собі транснаціональна корпорація являє собою менеджмент по управлінню чужими капіталами – це характерно. Дуже велика кількість людей, серйозно збагатилися під час світових воєн, і передали свої капітали у спадок своїм дітям і онукам, більше не потребували конкретному участі в якомусь виробництві. Вони вважали за краще передати свої капітали в управління транснаціональною корпорацією. Тому цей період, який я називаю ліберальним глобалізмом, можна назвати капіталізмом рантьє. Тобто капіталізм вільної конкуренції – це капіталізм виробників. Імперіалізм – капіталізм фінансової олігархії. Ліберальний глобалізм — капіталізм рантьє. Є ще один характерний приклад. Банківський капітал остаточно пішов від виробництва, він більше не займається взагалі. Він пішов у віртуальний світ, зайнятий фінансовими спекуляціями, або грою на біржі, і видачею кредитів. І ось тут, коли нам розповідають про інвестиції, які необхідно передати, отримати у тій чи іншій країні, це свідомо нас обманюють. Тому що інвестиція – це грошовий внесок у розвиток виробництва, він не вимагає повернення. Просто інвестор стає співвласником цього підприємства і бере участь в розподілі прибутку. Зараз інвестиціями називають кредити, а кредит, на відміну від інвестиції — це жорстко визначена сума грошей, що видається на жорстко визначений термін, під процент і наявністю нерухомості, яку можна стягнути, якщо кредит не буде вчасно повернутий. І ось це дуже важливо, оскільки, як я вже сказав, нас постійно дурять тим, що нам потрібні інвестиції, нібито прихід іноземного капіталу в країну – це якесь благо. Так от, на відміну від початку минулого століття, коли іноземний капітал в Росії, перебуваючи в іншій країні, володів значною кількістю виробничих потужностей, сьогодні, фінансові вливання в Росію – це кредити під жорстко обумовлений відсоток і вимагає повернення. Не випадково в 90-ті роки заборгованість РФ по кредитах була в 2-2,5 рази вище, ніж ВВП, виробленого в Росії. Тим більше, що ВВП – це хибний орієнтир. ВВП при ліберальному глобализме – це всього лише рівень продажу, який визначається обсягом справляється податку на ПДВ. Він ніяк не характеризує становище економіки всередині країни. ВНП – кількість продукту яке виробляє країна, що може свідчити про стан економіки країни, він перестав враховуватися. Недавні дослідження – мені довелося прочитати Блумберг. Ось там була цікава цифра – США, ВВП – 1 місце в світі, за ВНП – передостаннє. Нижче його тільки Сомалі. Тобто остаточно з’ясувався паразитичний характер ліберального глобалізму.

1 частина.

Соркін М. А.

Інформагентство “Криголам”