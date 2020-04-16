У Петербурзі лікарні почали перерозподіляти пацієнтів

Покровська і Боткінська лікарні переповнені і призупинили прийом частини нових пацієнтів. Про це повідомляють у соцмережах і пише «Фонтанка». Це підтвердив комітет з охорони здоров’я Петербурга.

Оновлення від 16 квітня. Комітет з охорони здоров’я, пише, що в стаціонар Боткінської лікарні тепер направляють найважчих хворих з коронавірусом і підозрою на неї. Інших пацієнтів будуть приймати інші лікарні.

«Фонтанка» з посиланням на комздрав повідомляє, що стаціонар на Піскаревському проспекті розрахований на 600 осіб. Зараз там є ліжка тільки для певних категорій хворих, наприклад, для вагітних чи тих, хто знаходиться на діалізі.

У фейсбуці опублікували кілька відео з Покровської лікарні. На них видно, що ліжка заповнені, а частина пацієнтів розміщена в коридорах. Як розповіли в комздраве, в лікарні закрили на карантин ще кілька відділень, з-за чого решта працюють з перевантаженням.

Прийом пацієнтів зараз призупинено, а хворих, які лежать в коридорах, переведуть в інші медустанови, зазначили в комітеті. Зокрема, до цього готуються в лікарні Святого Георгія в Олександрівській лікарні.

Пацієнтів з підозрою на коронавірус в Петербурзі відправляють до Боткінської лікарні, лікарні імені Філатова, госпіталь для ветеранів війни і лікарні № 2. Після виходу з карантину їх почнуть приймати в лікарні Святого Георгія і Олександрівської лікарні. «Папір» розповідала, що відомо про карантинах в петербурзьких стаціонарах.