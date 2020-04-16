Трамп назвав ОПЕК незаконним об’єднанням

Президент США Дональд Трамп назвав ОПЕК незаконною організацією і заявив, що йому плювати на неї. Трансляція брифінгу велася в суботу, 4 квітня, на сторінці Білого дому в Twitter.

«Я був проти ОПЕК все своє життя, тому що це. Це ж незаконно. Її [ОПЕК] можна назвати картелем, її можна називати монополією, але вона руйнується, тому мені плювати на ОПЕК», — заявив американський лідер.

Раніше Трамп допустив введення мит на імпорт нафти з Сполучених Штатів, щоб захистити енергетичний сектор країни з-за падіння цін на нафту.

Обвалення відбулося 9 березня, після того, як стало відомо про припинення дії угоди ОПЕК+, що передбачає скорочення видобутку нафти беруть участь в угоді країнами.

У свою чергу, глава прес-служби міністерства енергетики, радник міністра Азербайджану Замину Алієва заявив, що позапланова зустріч ОПЕК+ запланована на 9 квітня.

Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК) була створена в 1960 році нафтовидобувними країнами в цілях контролю квот видобутку на нафту. У неї зараз входять 13 країн.

ОПЕК+ включає в себе також Росію, Казахстан і Азербайджан. При цьому основними виробниками нафти є РФ і Саудівська Аравія.