Пішла у відставку недобросовісна суддя Ісаєнко отримує по 100 тисяч допомоги щомісяця

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Юлія Ісаєнко, заяву про відставку якої 4 лютого задовольнив Вища рада правосуддя, до кінця життя буде отримувати по 100 тисяч гривень допомоги щомісяця. Як повідомляє видання Prosud, Ісаєнко також отримала 985 251 грн вихідної допомоги, яку задекларувала 12 лютого.

Свою кар’єру Ісаєнко початку в 2002 році з посади судді Ясинуватського районного суду Донецької області. У Київ Ісаєнко перевели в 2011 році.

Також вона намагалася стати суддею Верховного суду, але отримала негативний висновок від Громадської ради чесноти і вибула з конкурсу за результатами співбесіди.

Причиною негативного висновку стало, зокрема, майно судді — Ісаєнко не задекларувала право користування квартирою батька в центрі Києва по вул. Городецького. Зараз же суддя декларує користування іншій батьківського квартирою в центрі міста на вул. Івана Мазепи, задекларована вартість якої становить понад 1.5 млн грн.

Також у неї є будинок під Києвом вартістю більше 2 мільйонів гривень, зазначає ЗМІ.

«До речі, вже після відставки, в березні цього року, Юлія Ісаєнко активно декларує купівлю іноземної валюти – за минулий місяць екс-суддя витратила на придбання доларів 1,7 млн грн», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що суддя Олевського районного суду Житомирської області Віктор Волощук, який п’ять років тому збив на смерть молодого мотоцикліста, пішов у відставку і тепер буде мати довічне грошове утримання з держбюджету.

Також збори суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який почав працювати 5 вересня, і Апеляційної палати ВАКС прийняло рішення придбати за рахунок держбюджету службові квартири для 35 суддів, які входять до складу обох інстанцій.

Крім того, якщо суддя офіційно — бездомний, роками не декларує житла, де міг би жити з родиною, а родичі скуповують квартири і ділянки, його повинні ретельно перевірити уповноважені органи. А «кругова порука» і корпоративізм тільки сприяють судової корупції, яка навчилася безкарно мімікрувати.

В тему: Суддівське відплата. Чим обернеться Зеленському антикорупційна судова реформа

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SKELET-info

Пішла у відставку недобросовісна суддя Ісаєнко отримує по 100 тисяч допомоги щомісяця оновлено: 16 квітня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0