Володимир Путін озвучив нові заходи підтримки економіки країни

У своєму виступі на нараді з членами Уряду РФ, президент озвучив низку нових заходів підтримки, як для малого і середнього бізнесу, так і для великих, системоутворюючих підприємств. Зокрема Володимир Путін доручив включити в перелік найбільш постраждалих галузей компанії, які ведуть торгівлю непродовольчими товарами. Крім того, глава держави розповів про нові рішення, необхідних для підтримки економіки країни. Серед ключових – безоплатна фінансова допомога з боку держави. За словами Путіна, ці кошти підприємці зможуть направити на виплату зарплат і збереження рівня оплати праці співробітників.

«Обсяг підтримки для конкретної компанії буде розраховуватися з урахуванням загальної чисельності її працівників за станом на 1 квітня поточного року. Виходячи з суми 12 130 рублів на одного працівника в місяць. Звернення за такою допомогою повинна бути простим і зручним для бізнесу. З можливістю дистанційної подачі заявки. Без черг і поспіху. Прошу Уряд передбачити, щоб направити таку заявку можна було б протягом місяця, починаючи з 1 травня. Єдине обов’язкова умова і вимога до компанії – максимальне збереження зайнятості. На рівні не менше 90 відсотків від штатної чисельності від першого квітня»,– підкреслив Володимир Путін.